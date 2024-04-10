Законопроект про мобилизацию рассматривают в Раде около 50 депутатов — Фриз

Лишь несколько десятков депутатов принялись рассматривать скандальный законопроект про мобилизацию.

В обсуждении поправок ко второму чтению законопроекта о мобилизации на пленарном заседании принимают участие около 50 народных депутатов из 401.

Об этом сообщила член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в комментарии "Интерфакс-Украина".

"В зале заседаний сейчас находятся около 50 народных депутатов", — сказала Фриз.

Отметим, что Верховная Рада в среду, 10 апреля, приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта №10449 о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Напомним, Верховная Рада Украины пригласила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами Юрия Содоля выступить перед рассмотрением законопроекта о мобилизации.

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