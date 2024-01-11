Законопроект о мобилизации: Стефанчук объяснил, почему документ возвращают Кабмину

Проект закона о мобилизации будет возвращен Кабмину на доработку. Это было общим решением парламента, правительства и военного руководства Украины.

Сегодня, 11 января, в Раде развернулась масштабная дискуссия вокруг скандального законопроекта об обновлении процесса мобилизации. В результате обсуждений было принято решение вернуть проект закона на доработку.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, руководство Верховной Рады Украины, представители депутатских фракций и групп, а также руководители комитетов обсудили с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Начальником ГШ ВСУ Сергеем Шаптало проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождение военной службы.

Стефанчук говорит, что до этого указанный законопроект также прорабатывался и рассматривался Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в результате чего получил ряд наработок и рекомендаций.

"Поэтому было принято совместное решение направить все наработанные рекомендации и предложения Кабинету Министров Украины. Хочу акцентировать, что это общая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства", – сказал Стефанчук.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что после закрытого совещания с военным командованием и заседания Согласительного совета в закрытом режиме законопроект о мобилизации решили вернуть на доработку. По словам Арахамии, некоторые положения документа прямо нарушают права человека, а некоторые не оптимально сформулированы.

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