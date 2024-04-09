Законопроект о мобилизации уже завтра может рассмотреть Рада: какие главные нормы остались

В тексте законопроекта нет положений о демобилизации и ротации.

Комитет по национальной безопасности и обороне подготовил текст мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Его рассмотрение может начаться в Верховной Раде уже завтра, 10 апреля. По представлению Кабинета Министров из текста законопроекта полностью убрали раздел о сроках службы.

Об этом сообщил народный депутат ВР Алексей Гончаренко.

Нардеп отметил, что в новом варианте закона не предусмотрена демобилизация после 36 месяцев службы, даже по решению Ставки. Также в законопроект не включили норму о ротации военнослужащих.

Основные положения мобилизационного законопроекта

Алексей Гончаренко перечислил основные положения, которые Комитет национальной безопасности и обороны оставил в окончательном варианте проекта закона о мобилизации:

право на демобилизацию имеют лица с инвалидностью и освобожденные из плена;

ограниченно пригодные военнообязанные должны пройти повторную ВВК в течение 12 месяцев;

военнообязанные, которым установлена II или III группа инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе;

военнослужащие, заключившие первый контракт, имеют право на компенсацию 50% первого взноса по ипотечному кредиту;

всем военнослужащим планируется выплачивать ежемесячную надбавку 10 тысяч гривен за особенности прохождения службы;

за участие в боевых действиях "на нуле" и выполнения задач контрнаступления военнослужащим будут выплачивать ежемесячно по 70 тысяч гривен;

для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов ограничат предоставление консульских услуг;

по требованию ТЦК мужчинам, которые не обновляют военно-учетные данные и уклоняются от мобилизации, смогут ограничивать право на управление транспортными средствами.

Народный депутат напомнил, что закон вступает в силу через месяц после принятия в Верховной Раде и подписания его президентом. Это время предоставляется для того, чтобы правительство могло подготовить все нормативные документы для реализации закона.

Напомним, исключение демобилизации из скандального законопроекта инициировал Александр Сырский. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины подчеркнул, что необходимо внести законодательные изменения для усовершенствования вопросов прохождения военной службы и мобилизации.

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