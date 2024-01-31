Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ смогут изымать транспорт – детали

Народный депутат Ярослав Железняк обратил внимание, что в тексте версии нового законопроекта о мобилизации, который Кабмин 30 января передал в Верховную Раду, есть пункт об изъятии транспортных средств и ограничении их использования.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Конечно может, это речь идет о небольшом перечне транспорта (здесь вижу и тракторы, сх и строительная техника попадает), но выглядит не очень. Уважаемый бизнес, обратите внимание. Особенно логистика, строительство и агропромышленность", — прокомментировал он.

Как говорится в тексте законопроекта: военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период транспортными средствами и техникой и распространяется на центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы… а также на граждан – владельцев транспортных средств средств.

Напомним, в случае принятия нового законопроекта о мобилизации, некоторые категории украинцев будут обязаны повторно пройти медицинское обследование.

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