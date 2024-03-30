Законопроект о мобилизации: в Раде рассказали о важных изменениях

В новом законопроекте о мобилизации законодатели стремятся усовершенствовать процесс военного учета, чтобы все военнообязанные граждане от 18 до 60 лет были в реестре.

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Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает 24 Канал.

Он заявил, что государство иногда не понимает, какой у него мобилизационный потенциал, поскольку полицейские и представители других составляющих сектора безопасности обороны, не входящие в состав ВСУ, находятся на специальных внутренних учетах.

Вениславский пояснил, что новый законопроект позволит снять с военного учета лиц, не подлежащих мобилизации, например, осужденных, полицейских и спасателей.

"Сейчас все будут состоять на военном учете и будут, соответственно, либо иметь право на отсрочку от призыва, либо на бронирование. Это концептуальная вещь для того, чтобы мы понимали, на кого государство может рассчитывать в условиях такой масштабной войны", — подчеркнул Вениславский.

Кроме того, новый законопроект регулирует незаконное пересечение границы, поскольку многие лица с инвалидностью злоупотребляют законодательством. Например, если человек с инвалидностью выезжает за пределы Украины, то с ним может быть сопровождающий его человек.

То же касается и образовательной составляющей. Например, когда люди, окончившие военное высшее учебное заведение и имеющие офицерские звания, поступали на второе – третье высшее образование. Все, чтобы не быть мобилизованными во время военного положения. При том что государство потратило средства на их подготовку.

"Эти все возможности для злоупотреблений, во избежание мобилизации пытаемся прекратить", — сказал нардеп.

Кроме того, по словам Вениславского, некоторые нардепы подавали поправки к законопроекту, которые наоборот расширяют возможности во избежание мобилизации. В частности, предлагалось расширить перечень категорий, имеющих право на отсрочку и бронирование. Предлагалось предоставить право на отсрочку для всех депутатов районных и городских советов.

В новом законопроекте не будет так называемого "финансового бронирования", поэтому у людей с большой зарплатой нет привилегий в вопросе мобилизации.

Также законопроект предусматривает перевод максимального количества госслужащих в статус забронированных от мобилизации. В первую очередь это касается представителей силовых структур. Речь идет, в частности, о сотрудниках ДБР, НАБУ, прокуратуре и полиции.

За судебными властями сохранится статус права на отсрочку.

Кроме того, в новом законопроекте предусмотрены критерии бронирования по категориям должностей в органах государственной власти и органах местного самоуправления. В первую очередь говорится о тех, деятельность которых критическая для обеспечения жизнедеятельности населения.

"Больше всего мы видим – нуждаются в бронировании те, кто работают на оборонную промышленность в предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Ведь те, кто обеспечивает наши ВС средствами поражения врага, точно не должны идти в боевые подразделения. Они должны максимально на своих местах усиливать нашу способность бороться с врагом", – подчеркнул Вениславский.

В законопроекте о мобилизации вводят понятие "рекрут". То есть речь идет о человеке, который в результате рекрутинговой кампании вступил на военную службу. Кроме того, предусмотрены некоторые положения, позволяющие соответствующим военным подразделениям заключать контракты и проводить рекрутинговые кампании. Список таких подразделений определяет Главнокомандующий ВСУ.

"Для нас важно, чтобы рекрутинг не превратился в еще один вариант, когда люди массово идут в тыловые подразделения, подразделения обеспечения, а на передний край – в боевые подразделения – такого не происходит. Процесс рекрутинга является составной частью целостной системной государственной политики", – сказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что ТЦК попросили полицию доставить десятки тысяч мужчин.

Кроме того, мы ранее информировали, что законопроект о мобилизации на финишной прямой.

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