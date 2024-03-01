Законопроект о мобилизации: в Раде сказали, когда депутаты могут его принять

Вероятно, новый законопроект о мобилизации будет принят во втором чтении до конца марта. Количество правок, внесенных в документ, огромно – 4 тысячи.

Об этом рассказал член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Что происходит с законопроектом

Отмечается, что 4 марта Секретариат должен подготовить сравнительную таблицу этого законопроекта. В последующие дни, 5 – 6 марта, Совет может перейти к постатейному обсуждению и учету (или отклонению) этих законодательных правок с участием подавших их нардепов.

"Оптимистично – что комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистически – до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Совет. То есть и при оптимистическом, и при пессимистическом сценарии до конца марта мы имеем все шансы в зале этот законопроект проголосовать во втором чтении", – отметил Вениславский.

Как добавил нардеп, с начала полномасштабного вторжения в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не было такого количества поправок.

"Поэтому было принято решение все однотипные законодательные поправки разбить на группы. И в результате из более 4 тысяч поправок мы получили 16 блоков из ключевых вещей, которые народные депутаты предлагали нам изменить, выложить в другие редакции", — говорит Вениславский.

Вениславский заверил, что сейчас комитет прошел все 16 блоков. Нардепы финализовали и рассмотрели переходные и заключительные положения законопроекта.

"Далее, на основании концептуальных вещей, которые мы рассмотрели и поддержали или не поддержали в этих блоках, секретариат комитета сформирует сравнительную таблицу с законодательными предложениями, объединенными в эти 16 блоков. Тогда мы сможем значительно быстрее отклонить или одобрить те или иные поправки", – добавил нардеп.

Ранее Безугла высказалась о серьезных проблемах с рассмотрением законопроекта о мобилизации.

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