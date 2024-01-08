Законопроект о мобилизации в редакции Кабмина следует отозвать: нардеп назвала причину

Законопроект о мобилизации в редакции Кабмина следует отозвать и внести в доработанный или в другой редакции.

Об этом заявила в Facebook представительница "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности Ирина Фриз и обосновала свою позицию.

"Сегодня, 8 января, во время заседания Комитета по нацбезопасности и разведке подчеркнула представителям Кабмина, что даже обсуждение идеи о бронировании от мобилизации на основании уровня з/п — что уже окрестили циничным и позорным "откупом", это уничтожение Украины как правового государства. Это нарушает все наши действующие нормы и противоречит международным конвенциям, которые мы ратифицировали. Тот, кто это продвигает в интересах крупного бизнеса под лозунгом — необходимости работы экономики, — не просто создает очередное возмущение в обществе и провоцирует раскол, но и наносит удар по государству. Сознательно или нет, но уверена, что эта "креативная идея" в очередной раз может служить пасом агрессору по относительно разрушения единства украинцев", — отметила депутат.

Кроме того, в ходе обсуждения, Ирина Фриз подчеркнула, что предоставление чрезмерных полномочий для ТЦК относительно внесения/вычеркивания своими решениями данных в Единый реестр должников являются антиконстициальными и содержащими коррупционные риски. Что является неединичной нормой в этой редакции.

"Резюме. В этой редакции Кабмину следует отозвать законопрект и внести доработанный или в другой редакции, которая будет касаться изменений по блокам, а не во все законы, в которые поступили "прихоти" разных цовов (центральных органов власти — ред.). Иногда следует признать ошибки и исправить их для достижения результата, если на него действительно настроен президент и власть", — резюмировала депутат.

Напомним, по данным секретаря Комитета по нацбезопасности и обороне Романа Костенко, решение комитета планируется принять 9 января. отметим, 8 января истекает срок внесения в парламент альтернативных законопроектов (по состоянию на 7 января их было четыре). Однако пока доподлинно неизвестно, какой именно законопроект будет вынесен на голосование в Раде – правительственный №10378 с изменениями или альтернативное авторство нардепа Алексея Гончаренко.