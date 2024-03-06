Законопроект о мобилизации: Вениславский рассказал, что именно будут рассматривать на закрытом заседании

По словам Федора Вениславского, на заседание было решено пригласить представителей Минсоцполитики и Минздрава, чтобы еще раз тщательно проанализировать все эти медицинские, социальные и военные аспекты.

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 7 марта народные депутаты вместе с представителями Минздрава и Минсоцполитики обсудят вопросы отсрочки от мобилизации для военнообязанных, ухаживающих за лицами с инвалидностью.

Об этом сказал член оборонного комитета Федор Вениславский на брифинге в Медиацентре "Украина – Укринформ".

Вениславский сообщил, что на сегодняшнем заседании комитета продолжили рассмотрение законопроекта о мобилизации.

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"Сегодня рассматривали вопросы, которые предварительно не были рассмотрены. В частности, рассмотрели рекомендации и заключение Национального агентства по предотвращению коррупции, которое, согласно закону, имеет право давать свои экспертные выводы, рекомендации к любому законопроекту. Они отметили шесть своих замечаний, которые частично мы учли, отчасти отклонили. Подавляющее большинство мы учли еще до того, как даже получили этот вывод, потому что рассматривали поблоково. И те вопросы, которые беспокоили НАПК, мы уже предварительно решили", — рассказал он.

Также, по словам нардепа, сегодня члены комитета проговорили вопросы механизмов бронирования, отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью.

"Это также один из наиболее сенситивных для граждан Украины вопросов. По поводу именно этого вопроса, правового статуса и возможности получить отсрочку от призыва лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью, особенно третьей группы, поступило наибольшее количество обращений от граждан Украины каждому народному депутату. Ко мне поступило, наверное, более тысячи таких обращений на электронный адрес", – сказал народный депутат.

По словам Вениславского, на завтра решили пригласить представителей Минсоцполитики и Минздрава, чтобы "еще раз очень тщательно проанализировать все эти медицинские, социальные и военные аспекты и прийти к какому-нибудь согласованному решению".

"Потому что, к сожалению, возможность получить отсрочку от призыва лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью, была и остается одним из наиболее распространенных вариантов для злоупотреблений. И, как свидетельствуют статистические данные, которые нам предоставляло Министерство социальной политики, количество лиц с инвалидностью, которые получили эту инвалидность после полномасшатбного вторжения, выросла в разы по сравнению со средним количеством, которое Украина удерживала во время довоенного периода», – сказал нардеп.

Вениславский добавил, что это – системный вопрос, и завтра, 7 марта, члены комитета будут его рассматривать в закрытом режиме.

"И так же мы завтра будем в закрытом режиме дискутировать по критериям, которые мы предложим в окончательном варианте выводу комитета о возможности увольнения с военной службы как раз во время военного положения", – сообщил народный депутат.

Вениславский выразил надежду, что завтра народные депутаты смогут "финализовать сравнительную таблицу и со следующей недели перейти к постатейному обсуждению всех законодательных поправок с участием народных депутатов, которые подавали свои предложения и поправки".

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла снова резко высказалась о работе Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и рассмотрении законопроекта о мобилизации. К тому же она покинула заседание, пока "не начнется конкретика".