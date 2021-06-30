Законопроект о НАБУ в Верховной Раде рассмотрят осенью

Назначать директора Национального антикоррупционного бюро должен Кабинет министров. Такова условие для получения транша от МВФ.

Глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что законопроект №5459-1, которым статус Национального антикоррупционного бюро Украины приводится в соответствие к требованиям Конституции, все еще готовится ко второму чтению, он будет рассмотрен парламентом осенью этого года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.

По словам Арахамия, народные депутаты планируют в течение двух недель проголосовать за все проекты законов, необходимые для получения транша от МВФ и макрофинансовой помощи от ЕС, кроме закона о НАБУ.

"В первом чтении все инициативы уже проголосованы. Осталось принять их во втором чтении — все, кроме законопроекту о НАБУ ", — отметил председатель фракции.

Законопроект №5459-1, который предусматривает назначение директора Национального антикоррупционного бюро правительством, а не президентом Украины, в Верховной Раде будут рассматривать уже осенью, поскольку сейчас неокончена его подготовка ко второму чтению.

Давид Арахамия уточнил, что в случае принятия нужных законов Украина может получить транш от МВФ уже в октябре.

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Напомним, что Кабмин поддержал новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, который предусматривает увольнение Артема Сытника. Если документ получит достаточную поддержку в Верховной Раде, полномочия руководителя будет временно исполнять первый заместитель директора НАБУ.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что ожидают от Украины большего прогресса для предоставления второго транша по программе stand-by. В правительстве рассчитывали на нынешние займа от МВФ на общую сумму $ 2,2 млрд.

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