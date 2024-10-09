Законопроект о повышении налогов "задним числом": Рада начала рассмотрение

В среду, 9 октября, Верховная рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта №11416д о повышении налогов "задним числом".

Об этом сообщает народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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По его словам, законопроект имеет 1300 правок.

"Рада начала рассмотрение #11416д по историческому увеличению налогов. Традиционно, сейчас 1300+ поправок к ночи и завтра утром хотят голосовать в целом", — говорится в его сообщении.

Напомним, ранее Железняк предполагал, что Рада может поддержать соответствующий законопроект в октябре. Если его примут, президент Владимир Зеленский подпишет документ не ранее 20 октября. Это коснется работников госучреждений и бюджетников социальной сферы.

Эти налоги теперь будет платить почти каждый! Суммы растут!

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