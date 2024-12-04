Законопроект о военном омбудсмене вскоре будет вынесен в Раду — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил Президенту концепцию создания института военного омбудсмена.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Это важная инициатива Министерства обороны, направленная на системную защиту прав наших военнослужащих. Первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих, уже демонстрирующее конкретные результаты: реагированием на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав наших воинов. Однако это только начало", — говорится в сообщении.

Министр заявил, что законопроект об этом институте вскоре будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

"Военный омбудсмен должен получить все необходимые инструменты для реальной и основательной работы: защиты прав военнослужащих, резервистов и членов их семей, а также анализ системных проблем и их решения", — добавил Умеров.

Напомним, нардепы вызвали Умерова в Раду.

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