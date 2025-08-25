Законопроект о выезде мужчин до 25 лет: нардеп объяснил, что не так

Нардеп раскритиковал законопроект о выезде мужчин до 25 лет: что не так / © ТСН.ua

Законопроект, который должен разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте до 25 лет, носит политический характер.

Такое мнение высказал народный депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук в эфире "Свобода Live".

Осадчук убежден, что военные выступают против таких изменений, поскольку для них важно сохранить демографический ресурс на случай продолжительной войны.

«Как объяснить военным, почему 3,5 года мы не выпускали никого за границу, ждали, чтобы люди приобретали возраст 25 лет. А почему вдруг сейчас мы откроем границу и позволим им всем уехать? – отметил он.

Депутат также напомнил, что чиновники, в частности вице-премьер Юлия Свириденко, не дали четкого ответа на этот законопроект. По мнению Осадчука, это свидетельствует об отсутствии конкретного механизма его реализации.

Законопроект, опубликованный ранее в Раде, обосновывает разрешение на выезд тем, что существующий запрет создает серьезные препятствия молодым людям и может провоцировать незаконные пути пересечения границы.

Напомним, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде Украины законопроект №13685 о разрешении на выезд за границу для мужчин в возрасте до 24 лет.

Руслан Стефанчук упрекнул, что любые идеи «не должны быть элементом какого-нибудь однодневного хайпа».

«Мы должны всегда соизмерять их, насколько они будут соответствовать мощи Украины на поле боя, нашей стабильности как государству и настроености на достижение мира. Поэтому, безусловно, такие дискуссии по этим законопроектам будут», - сказал он.

Кабинет министров Украины до сих пор ищет оптимальный путь, чтобы появилась возможность для мужчин до 22 лет выезжать за границу. Это требует широкого обсуждения.

Кроме того, более 4 тысяч военнообязанных мужчин из этого числа пытались уехать с помощью фиктивных документов. Такие данные приводятся в пояснительной записке к резонансному законопроекту 13673 (его подала премьер Юлия Свириденко), с помощью которого предлагается установить уголовную ответственность для тех, кто будет пытаться незаконно уехать из Украины, и для тех, кто нарушит сроки пребывания за границей.