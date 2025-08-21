Законопроект об ограничении доступа к Реестру прав на недвижимое имущество: Рада приняла решение

Верховная Рада / © Associated Press

Верховная Рада приняла решение об ограничении доступа в Реестр прав на недвижимое имущество. Принят соответствующий законопроект №11533.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в пояснительной записке, цель законопроекта — повышение безопасности деятельности оборонных предприятий путем ограничения доступа к данным реестрам о местонахождении объектов недвижимого имущества и принадлежащих таким предприятиям земельных участков и сведений об объектах интеллектуальной собственности, связанных со сферами национальной безопасности и обороны. Речь идет якобы об обеспечении целостности функционирования таких реестров и минимальных ограничениях сведений.

Чем опасен законопроект - объяснение ГПК

Как отметили в Центре противодействия коррупции, законопроект ограничивает доступ к данным о недвижимости – одному из ключевых инструментов журналистов в разоблачении коррупции.

"Законопроект на период военного положения и год после его окончания ограничивает доступ к данным о местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков, принадлежащих любым юридическим лицам", - отметили специалисты.

В ГПК отмечают: такие нормы значительно усложнят работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в частности, коррупционных.

Воздействие на себя ощутят и обычные граждане. Да, если вы решите приобрести недвижимость от строительной компании, то выяснить, действительно ли она принадлежит такому юрлицу, будет достаточно сложно.

Закон облегчит жизнь коррупционерам в сокрытии своего состояния через подконтрольные им фирмы, а также — вызывает риск увеличения случаев мошенничеств в сфере недвижимости.

Ранее парламент поддержал во втором чтении законопроект №12320. Он может усилить давление на журналистов.

Да, медийщиков можно будет привлечь к административной ответственности при малейшей возможности. К примеру, за упоминание того, что определенный адвокат представлял или представляет интересы определенного лица.

Как отмечается, это не имеет ничего общего со свободой слова и печати и выглядит как новый инструмент давления на неугодных журналистов.