Законопроект об ограничении доступа к Реестру прав на недвижимое имущество: Рада приняла решение
Законопроект об ограничении доступа к Реестру прав на недвижимое имущество может усложнить работу журналистов и упростить жизнь коррупционерам.
Верховная Рада приняла решение об ограничении доступа в Реестр прав на недвижимое имущество. Принят соответствующий законопроект №11533.
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Как отмечается в пояснительной записке, цель законопроекта — повышение безопасности деятельности оборонных предприятий путем ограничения доступа к данным реестрам о местонахождении объектов недвижимого имущества и принадлежащих таким предприятиям земельных участков и сведений об объектах интеллектуальной собственности, связанных со сферами национальной безопасности и обороны. Речь идет якобы об обеспечении целостности функционирования таких реестров и минимальных ограничениях сведений.
Чем опасен законопроект - объяснение ГПК
Как отметили в Центре противодействия коррупции, законопроект ограничивает доступ к данным о недвижимости – одному из ключевых инструментов журналистов в разоблачении коррупции.
"Законопроект на период военного положения и год после его окончания ограничивает доступ к данным о местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков, принадлежащих любым юридическим лицам", - отметили специалисты.
В ГПК отмечают: такие нормы значительно усложнят работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в частности, коррупционных.
Воздействие на себя ощутят и обычные граждане. Да, если вы решите приобрести недвижимость от строительной компании, то выяснить, действительно ли она принадлежит такому юрлицу, будет достаточно сложно.
Закон облегчит жизнь коррупционерам в сокрытии своего состояния через подконтрольные им фирмы, а также — вызывает риск увеличения случаев мошенничеств в сфере недвижимости.
Ранее парламент поддержал во втором чтении законопроект №12320. Он может усилить давление на журналистов.
Да, медийщиков можно будет привлечь к административной ответственности при малейшей возможности. К примеру, за упоминание того, что определенный адвокат представлял или представляет интересы определенного лица.
Как отмечается, это не имеет ничего общего со свободой слова и печати и выглядит как новый инструмент давления на неугодных журналистов.