Законопроект об олигархах вынесут на референдум, если Рада его не поддержит — Зеленский

Президент Украины заявил, что не хотел бы выносить этот вопрос на референдум и надеется, что его законодательная инициатива наберет необходимое количество голосов.

Президент Зеленский намерен вынести законопроект "О деолигархизации" на всеукраинский референдум, если его не поддержат депутаты в Раде.

Об этом говорится в материале ТСН.19:30.

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Об этом президент заявил во время встречи с журналистами на форуме "Украина 30". По словам главы государства, если "олигархи" будут давить на народных избранников, чтобы те не голосовали за президентскую инициативу, ему придется искать поддержку народа по этому вопросу на всеукраинском референдуме. При этом Зеленский заявил, что не хотел бы выносить этот вопрос на референдум и надеется, что его законодательная инициатива наберет необходимое количество голосов.



"За мою каденцию мы избавимся от всех олигархов, я давал слово и я иду к этому. А если я не получу поддержку парламента, у меня остается самая главная поддержка — это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум", — заявил президент.

Новости Украины: законопроект об олигархах вынесут на референдум, если Рада его не поддержит

Напомним, Зеленский рассказал, когда именно летит на встречу к Байдену. 7 июня во время телефонного разговора президента США и Владимира Зеленского стало известно, что Джо Байден пригласил президента Украины в Белый дом.

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