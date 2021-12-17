Законопроект об отмене перевода часов может быть рассмотрен в Верховной Раде уже в ближайшее время

Стрелки часов для украинцев должны оставить на зимнем времени.
Законопроект, который предлагает отменить сезонный перевод часов каждые полгода, уже в ближайшее время будет рассмотрен в зале пленарных заседаний парламента. Предполагается, что для украинцев останется зимнее время.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время итоговой пресс-конференции.
Спикер рассказал, что соответствующий законопроект уже прошел комитет и готов к рассмотрению в Верховной Раде.
"По законопроекту об исчислении времени, это для меня уже такая история, когда все понимают: это крайне необходимо... Поэтому я все-таки думаю, что поскольку мы уже перешли на зимнее время, то, возможно, этот вопрос и встанет снова в ближайшем времени и мы его обсудим. Соответствующий законопроект прошел комитет, он готов к внесению в зал", — отметил Стефанчук.
Напомним, в парламенте уже неоднократно пытались отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Последняя попытка была весной этого года. В частности, 3 марта Верховная Рада приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении. Этот законопроект предусматривает:
- установить и закрепить на территории Украины единое киевское время;
- отказаться от дальнейшего сезонного перевода часов стрелок.
Однако тогда Верховная Рада не смогла принять проект закона во втором чтении и отправила на доработку.
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития предложил парламенту поддержать законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов.
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