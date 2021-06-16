Законопроект об уполномоченном по медицинским вопросам и электронные услуги: что будет рассматривать Рада 16 июня

Заседание должно начаться в 10:00.

В среду, 16 июня, Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание пятой сессии, во время которого нардепы рассмотрят законопроект об уполномоченном по медицинским вопросам.

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Об этом говорится в повестке дня украинского парламента на сайте Рады.

Также предполагается рассмотрение проектов законов о страховании и об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Кроме того, депутаты продолжат рассматривать поправки к законопроекту по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В повестке дня и проект закона об усовершенствовании правовых основ деятельности Государственного бюро расследований. Также парламент планирует рассмотреть проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли.

Кроме того, планируется рассмотреть экологические вопросы, законопроекты об образовании, а также проекты постановлений о переименовании ряда населенных пунктов.

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