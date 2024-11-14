Законопроект об условиях демобилизации Минобороны обещает наработать до 18 декабря – Костенко

Пока неизвестно, какие механизмы увольнения военнослужащих со службы предложит Минобороны.

Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом, регулирующим порядок и условия увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря этого года.

Об этом сообщил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде".

"Комитет обращался в Министерство обороны с официальным запросом о наработке законопроекта об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время военного положения", — подчеркнул Костенко.

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По его словам, согласно плану МОУ, проект будет готов в определенный парламентом сроком – до 18 декабря 2024 года.

Напомним, профессиональных военных медиков переводят из госпиталей на боевые должности в пехоте.

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