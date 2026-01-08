Законопроект №14110-Д может ударить по бюджету и открыть детям доступ к нелегальным никотиновым продуктам — экономист

Реклама

Об этом заявил экономист Алексей Кущ, комментируя инициативы парламента в сфере акцизного регулирования.

По его словам, в условиях войны государству следовало бы смещать фискальные акценты с налогообложения малого бизнеса и труда на отрасли, которые сохраняют высокую прибыльность даже в условиях военной экономики — в частности, игорный и финансовый бизнес, а также производителей табачной и алкогольной продукции. Вместо этого Верховная Рада, отмечает эксперт, рассматривает введение НДС для ФЛП и одновременно принимает решения, которые фактически разрушают систему сбора акцизов.

«Декларируется якобы благородная цель — снижение вредного воздействия на здоровье украинцев. Но на фоне свободной продажи сигарет такое искусственное ограничение в никотиновых паучах приведет лишь к переориентации потребителей на теневой, нелегальный рынок паучей, где содержание никотина ничем не регулируется и где обращаются паучи с дозировкой до 150–200 мг, что в 10 раз больше, чем на легальном рынке», — подчеркнул Кущ.

Реклама

Отдельную угрозу, подчеркивает эксперт, представляет рост доступности нелегальных паучей для молодежи.

«Черный рынок — это неконтролируемый доступ к этим продуктам детей и подростков, которые так же получили доступ к „запрещенным“ электронным сигаретам, как показывает исследование Kantar. Кроме того, это и переход потребителей с паучей на сигареты, что является значительно более вредным», — добавил он.

Экономист не исключает, что такие регуляторные решения могут лоббировать интересы крупных производителей сигарет.

Согласно бюджетной экспертизе законопроекта №14110-Д, прямые потери бюджета могут составить около 0,8 млрд грн в год (в ценах 2025 года).

Реклама

По прогнозам бизнеса, с учетом роста рынка никотиновых подушечек, в 2026 году потери достигнут около 1,5 млрд грн, а в дальнейшем — не менее 2 млрд грн ежегодно.

По мнению эксперта, в таких условиях государство рискует потерять легальные налоговые поступления и компенсировать их за счет дополнительного фискального давления на предпринимателей, что является сомнительной стратегией в условиях войны.

«Это то же самое, что бороться с алкоголизмом, вводя одноградусную водку», — резюмировал Кущ.