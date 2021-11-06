Законотворцы призывают Байдена увеличить военную помощь Украине: заявление

Они также настаивают на необходимости "развернуть военное присутствие США в Черном море".

Два члена Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Роджерс и Майк Тернер призывают американского президента Джо Байдена увеличить военную помощь для Украины.

Об этом со ссылкой на соответствующее письмо политиков, направленное Байдену в пятницу, 5 ноября, сообщает Defense News.

Отмечается, что законотворцы также настаивают на необходимости "развернуть военное присутствие США в Черном море", чтобы предотвратить новую угрозу вторжения со стороны российских войск.

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"В связи с недавним сосредоточением российских войск на границе с Украиной мы настоятельно призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведки и оружия", — заявили политики.

В издании отмечается, что Роджерс и Тернер являются высокопоставленными членами Комитета вооруженных сил и Подкомитета по стратегическим силам соответственно.

"Мы также упорно призываем вашу администрацию развернуть военное присутствие США в Черном море для сдерживания российского вторжения", — продолжили республиканцы, добавив, что администрация Байдена "не может игнорировать длительную угрозу со стороны России международному праву и территориальному суверенитету Украины".

Члены Палаты представителей США призвали американского лидера "немедленно рассмотреть вопрос о соответствующем военном присутствии и позициях США в регионе и начать соответствующие действия по обмену разведданными между США и Украиной, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации".

Роджерс и Тернер подчеркнули, что Россия активизировала свое агрессивное поведение и риторику, одобряя свою военную модернизацию и критикуя амбиции Украины относительно вступления в НАТО.

"Хотя намерения России не ясны, присутствие элитной 1-й гвардейской танковой армии России подтверждает опасение, что Россия планирует дополнительные вторжения на территорию Украины", — написали законодатели.

Они указали, что с тех пор как прошлым летом администрация Байдена выделила Украине 60 миллионов долларов военной помощи, военная активность России возросла. В связи с этим политики призвали увеличить смертоносную помощь Украине.

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