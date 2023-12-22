Законы о мобилизации и демобилизации: Вениславский сообщил, когда их усовершенствуют

Выиграть войну с таким ресурсным противником, который при всех санкционных давлениях сохраняет достаточно мощный потенциал без мобилизации – экономической и человеческой, вряд ли возможно.

В Верховной Раде, в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассматривают целый ряд законодательных инициатив, связанных с усовершенствованием законодательства о мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Украины и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире телеканала "Эспрессо".

"К большому сожалению, выиграть войну с таким мощным, ресурсным противником, который при всех санкционных давлениях сохраняет достаточно мощный потенциал без мобилизации — экономической и человеческой, вряд ли мы можем. В Верховной Раде, в нашем комитете, рассматривается целый ряд законодательных инициатив" связанных с усовершенствованием законодательства о мобилизации", – заявил он.

Нардеп также объяснил, почему до сих пор их не вынесли в зал.

"Потому что еще не дошли, скажем так, согласия по всем принципиальным моментам, которые обеспечат максимально эффективную деятельность Территориальных центров комплектования и всех других составляющих органов государственной власти, местного самоуправления, которые до закона должны достичь этого процесса", — пояснил нардеп.

Вениславский подчеркнул, что в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки почти ежедневно продолжаются дискуссии по усовершенствованию будущего закона о мобилизации.

По его мнению, уже в начале 2024 года тексты проекта будут предложены в зале.

"Я думаю, что они действительно смогут улучшить вопрос в том числе и мобилизацию, но президент здесь четко сказал, чтобы мы каким-то образом стимулировали разными механизмами в том числе и поощрениями, бонусами граждан к вступлению в Вооруженные Силы. Мы должны получить четкие сигналы, почему именно такое количество будущих военнообязанных или военнослужащих необходимо для сектора безопасности и обороны», – добавил Федор Вениславский.

Он также сказал, что не согласен с утверждением, будто на фронте не хватает бойцов

Более того, кроме мобилизации должны установить сроки отдыха действующих военных.

"Люди, которые воюют уже почти два года, должны иметь четкое понимание, когда они смогут вернуться домой или в длительный отпуск, или будут демобилизованы. А для этого необходимо как раз заполнить новыми людьми. Это те проблемы, над которыми работают и главнокомандующий Вооруженными силами, и наш Комитет, и Офис президента", – добавил Вениславский.

Напомним, Верховная Рада 2023 года поддержала решение о снижении порога мобилизационного возраста от 27 до 25 лет, однако украинский президент Владимир Зеленский этот документ пока не подписал.

Тем временем, в Украине продолжаются проблемы с мобилизацией и ротацией. При смене подразделения происходит 40-60% потерь.

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