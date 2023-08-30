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Законы об оружии и самообороне: из-за стрельбы в Днепре Рада ускорит работу

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Законы об оружии и самообороне: из-за стрельбы в Днепре Рада ускорит работу

Нардеп Давид Арахамия / Фото: Getty Images

Накануне страну потряс инцидент с убийством водителя элитного авто полицейским.

Так, из-за стрельбы в Днепре Верховная Рада намерена ускорить законодательную инициативу, которая будет регулировать использование оружия. В частности, речь идет о вопросе предела самообороны.

Об этом в эфире телемарафона сказал народный депутат Давид Арахамия.

Будут приняты изменения

По словам нардепа, этот вопрос находится в повестке дня Верховной Рады. Уже наработан закон об оружии.

"И как спутником к этому вопросу идет закон, регулирующий вопросы границы самообороны. Что является достаточным пределом, а что недостаточным пределом. Со своей стороны, я думаю, что мы тоже до конца года доработаем полностью этот пакет и будут приняты и по оружию необходимы изменения, и по самообороне тоже", – подытожил Арахамия.

Заметим, на днях ранее разразился скандал с фитнес-тренером и блогером Романом Заволокой в Полтаве, который оскорблял и унижал бойцов ВСУ.

После этого в Совете могут усилить защиту прав военнослужащих и. По словам члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, иногда сам факт ношения формы "провоцирует некоторых подонков" на неадекватное поведение наших военных.

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Дата публикации
Просмотры
1248
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