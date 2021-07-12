Закопал во дворе и разбросал в лесу: в Сумской области сын убил и расчленил собственную мать

Закопал во дворе и разбросал в лесу: в Сумской области сын убил и расчленил собственную мать

Мужчина решил скрыть убийство, и останки матери закопал на собственном дворе и еще вывез в лес.

В Сумской области 62-летний мужчина убил собственную мать, а чтобы скрыть преступление решил избавиться от тела, расчленив его.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Подозреваемого в преступлении задержали правоохоронители. Он убил родную мать, а после расчленил ее тело. Остатки изверг закопал в собственном дворе, а также разбросал по лесу.

Известно, что 83-летняя погибшая проживала в Киеве и приезжала к сыну в одно из сел Шосткинского района. Во время последнего визита между сыном и матерью внезапно возник конфликт, который закончился убийством старушки.

"Информацию о возможных противоправных действиях одного из жителей получил участковый офицер полиции. Не теряя времени он направился к оперативникам, и уже совместными усилиями коллеги раскрывали страшное преступление", — рассказали в полиции.

Сначала подозреваемый в убийстве в содеянном не признавался, но оперативникам удалось восстановить хронологию событий, найти орудие убийства и части тела бабушки.

Сейчас злоумышленник задержан, в содеянном уже признается. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Киеве сын жестоко убил 64-летнюю мать. Мужчина зарезал ее, а затем расчленил тело и закопал фрагменты трупа в лесу, а после совершенного скрылся. Его задержали на железнодорожном вокзале в Белой Церкви.

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