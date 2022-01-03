Закопали в снег: в Харькове коммунальщики отомстили водителю, который во время уборки дорог оставил авто

Закопали в снег: в Харькове коммунальщики отомстили водителю, который во время уборки дорог оставил авто

В полиции призвали водителей не мешать работе коммунальщиков.

В Харькове коммунальщики закопали в снег автомобиль из-за того, что водитель оставил его на парковке, чем помешал работе снегоочистительной техники.

Видео опубликовал Telegram-канал "ТРУХА".

Авто видео говорит, что водитель Kia бросил свой автомобиль посреди улицы, мешая убирать город от снега. Поэтому коммунальщики закопали его транспорт.

"Вот что происходит с непослушными, бросившими машину", — говорится на видео.

Осторожно, видео 18+ из-за нецензурной лексики

В полиции Харьковской области накануне предупредили об ухудшении погодных условий. Там призвали водителей не мешать работе коммунальщиков.

"Напоминаем о необходимости надлежащей парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники", — говорится в сообщении полиции.

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