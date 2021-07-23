"Закралась мысль, что меня собираются убить": уволенная скандальная преподаватель Бильченко собирает средства на лечение

Женщина рассказала, что после освобождения посещала психиатра из-за нервозности.

Скандальная профессор философии и уже экс-преподаватель Киевского педагогического университета имени Драгоманова переживает сейчас не лучшие времена, в том числе и в финансовых вопросах и вопросах с состоянием здоровья. Женщина требует медицинского обследования, поэтому сейчас собирает на это средства.

Об этом она сообщила в соцсети.

"Я больше университетом не связана, на фрилансе долго не вытяну. Я слегла. Мы думали: нервное. Пришлось консультироваться на Фрунзе-103 (у психиатра — Ред.), вымаливать себе что-то типа антидепрессанта или гидазепама. Меня не признали нервно больной (к сожалению) и, глядя на меня, настоятельно рекомендовали еще раз обратиться к онкологу и эндокринологу", — написала Евгения Бильченко.

Женщина признается, что ей посоветовали еще пройти обследование на онко.

"Домой из дурки я приехала с полностью заложенным горлом и температурой. Придется опять где обследоваться, я уже не хожу. Вопрос: где? У меня закралась адская мысль, что, да, меня так пытаются убить. Но я готова принять и это. А помощь ваша мне нужна. Я думаю, что обследование будет долгим. Все это было очень нелегко. Я бы не хотела умереть сейчас ", — написала профессор.

Женщина попросила ее друзей помочь ей финансово.

Напомним, что скандальная преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко больше не работает в вузе. Ее уволили.

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