Закрепились на нескольких плацдармах: в ВСУ рассказали об успехах бойцов на левом берегу Херсонщины

Враг продолжает нести потери.
На левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении ВСУ закрепились на нескольких плацдармах. Успеха удалось добиться морским пехотинцам во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
Об этом сообщают Сухопутные войска.
"Силы обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, отразили 6 атак врага, проводят мероприятия по расширению занимаемого плацдарма", — отметили в ведомстве.
Ранее говорилось, что вражеская армия пытается не подводить тяжелую технику ближе к левому берегу Херсонщины. Все из-за эффективной работы большого количества дронов ВСУ.
Читайте также: