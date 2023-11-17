Закрепились на нескольких плацдармах: в ВСУ рассказали об успехах бойцов на левом берегу Херсонщины

На левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении ВСУ закрепились на нескольких плацдармах. Успеха удалось добиться морским пехотинцам во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

Об этом сообщают Сухопутные войска.

"Силы обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, отразили 6 атак врага, проводят мероприятия по расширению занимаемого плацдарма", — отметили в ведомстве.

Ранее говорилось, что вражеская армия пытается не подводить тяжелую технику ближе к левому берегу Херсонщины. Все из-за эффективной работы большого количества дронов ВСУ.

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