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"Закрой рот, я тебя зах**рю": в Кропивницком полиция и ТЦК задержали таксиста и напали на пассажирку (видео)
В Кропивницком силовики жестоко задержали таксиста и напали на пассажирку — толкнули женщину на землю, обматерили, угрожали убийством и забрали ее телефон.
В Кропивницком работники ТЦК и полиции жестко вытащили таксиста из машины во время поездки, а его пассажирку толкнули и на землю, отобрав телефон и угрожая «захрить».
Соответствующее видео появилось в Сети в местных пабликах.
На кадрах видно, что перед конфликтом водитель хотел показать документы на законных основаниях, а полицейские сообщили, что его задержат.
Дальше полицейские с ним «не церемонились». Мужчину вытащили из машины и задержали.
По всей видимости, уже на земле его несколько раз ударили, но камера видеорегистратора это уже не захватила. Об этом можно судить только по звукам.
На других кадрах камера зафиксировала, что неизвестный в балаклаве и полицейский швырнули пассажирку на землю. Женщина просила вернуть ей телефон и объясняла, что ехала в больницу.
«Телефон отдайте, я в больницу ехала», — говорит она.
В ответ полицейский использует нецензурную лексику и угрожает женщине.
«На**й пошла. Х*й тебе, с*ка. Снимала, тв*рь? Закрой е*альщик, я тебя сейчас зах**рю», — отмечает полицейский.
Кроме того, на кадрах видно, что полицейские уже после задержания мужчины сами без него забираются в авто и берут с сиденья какие-то его вещи.
Что говорят в полиции
В полиции Кировоградской области подтвердили, что инцидент произошел 12 августа. По словам правоохранителей, водитель нарушил правила военного учета, после чего был доставлен в ТЦК.
«В салоне автомобиля находилась пассажирка. На видео, распространяемое в социальных сетях, зафиксировано, как во время общения с женщиной полицейский использует нецензурную лексику», — говорится в сообщении.
По факту распространенного видео была назначена служебная проверка.
«Я инициировал проведение служебного расследования. Такого общения не должно быть среди полицейских. Всех причастных к происшествию будут привлечены к ответственности. На время проверки этих работников отстранил от исполнения служебных обязанностей», — заявил руководитель областного управления Национальной полиции Андрей Диброва в комментарии «Суспільному».
В полиции заверили, что телефон пассажирке вернули в тот же день.
Реакция ДГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований в свою очередь открыли уголовное производство по факту возможного безосновательного применения силы правоохранителями, работавшими в составе группы оповещения в Кропивницком.
Следователи ГБР устанавливают все происшествия и проверяют правомерность действий полицейских.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. За совершенное копам грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о давлении и преследовании своего представителя в Закарпатье после того, как тот обнаружил многочисленные нарушения в ТЦК.