"Закрой рот, я тебя зах**рю": в Кропивницком полиция и ТЦК задержали таксиста и напали на пассажирку (видео)

В Кропивницком силовики жестко вытащили из авто таксиста и напали на его пассажирку

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В Кропивницком работники ТЦК и полиции жестко вытащили таксиста из машины во время поездки, а его пассажирку толкнули и на землю, отобрав телефон и угрожая «захрить».

Соответствующее видео появилось в Сети в местных пабликах.

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На кадрах видно, что перед конфликтом водитель хотел показать документы на законных основаниях, а полицейские сообщили, что его задержат.

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Дальше полицейские с ним «не церемонились». Мужчину вытащили из машины и задержали.

По всей видимости, уже на земле его несколько раз ударили, но камера видеорегистратора это уже не захватила. Об этом можно судить только по звукам.

На других кадрах камера зафиксировала, что неизвестный в балаклаве и полицейский швырнули пассажирку на землю. Женщина просила вернуть ей телефон и объясняла, что ехала в больницу.

«Телефон отдайте, я в больницу ехала», — говорит она.

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В ответ полицейский использует нецензурную лексику и угрожает женщине.

«На**й пошла. Х*й тебе, с*ка. Снимала, тв*рь? Закрой е*альщик, я тебя сейчас зах**рю», — отмечает полицейский.

Кроме того, на кадрах видно, что полицейские уже после задержания мужчины сами без него забираются в авто и берут с сиденья какие-то его вещи.

Дата публикации 17:10, 18.08.26 Количество просмотров 32 В Кропивницком полицейские и работник ТЦК силой вытащили таксиста из авто и напали на пассажирку

Что говорят в полиции

В полиции Кировоградской области подтвердили, что инцидент произошел 12 августа. По словам правоохранителей, водитель нарушил правила военного учета, после чего был доставлен в ТЦК.

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«В салоне автомобиля находилась пассажирка. На видео, распространяемое в социальных сетях, зафиксировано, как во время общения с женщиной полицейский использует нецензурную лексику», — говорится в сообщении.

По факту распространенного видео была назначена служебная проверка.

«Я инициировал проведение служебного расследования. Такого общения не должно быть среди полицейских. Всех причастных к происшествию будут привлечены к ответственности. На время проверки этих работников отстранил от исполнения служебных обязанностей», — заявил руководитель областного управления Национальной полиции Андрей Диброва в комментарии «Суспільному».

В полиции заверили, что телефон пассажирке вернули в тот же день.

Реакция ДГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований в свою очередь открыли уголовное производство по факту возможного безосновательного применения силы правоохранителями, работавшими в составе группы оповещения в Кропивницком.

Следователи ГБР устанавливают все происшествия и проверяют правомерность действий полицейских.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. За совершенное копам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о давлении и преследовании своего представителя в Закарпатье после того, как тот обнаружил многочисленные нарушения в ТЦК.

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