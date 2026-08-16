"Закройте рты": во Львове женщина устроила скандал с детьми из-за языка, видео взбудоражило Сеть

Украинский язык / © УНИАН

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Украинская блогер и публицист Мария Тановецкая, проживающая во Львове, обратила внимание на видео, на котором взрослая женщина агрессивно обращается к несовершеннолетним, общающимся между собой на русском языке. Место, где происходят события, автор поста не уточнила.

Публикация видео в Facebook вызвала оживленное обсуждение среди пользователей социальной сети.

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На видео женщина требует от детей перестать разговаривать по-русски на улице и грубо приказывает им «заткнуться».

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«К тебе еще не прилетали дроны? Живешь в Украине — говори на украинском», — заявляет она.

Кроме того, женщина угрожает разослать фотографии детей директорам их школ.

Один из парней в ответ замечает, что фотографировать детей без разрешения нельзя. Впрочем, собеседница заявляет, что якобы имеет на это право в связи с нарушением «закона о неправомерном поведении» и угрожает обратиться в полицию.

Комментируя видео, Тановецкая назвала поведение взрослой женщины агрессивным и заявила о попытке травли детей по языковому признаку.

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«Поведение взрослых, которое мы заслужили: агрессия, давление, запугивание самых слабых ради насаждения собственной этики», — написала блогерша.

Она также выразила сомнение в выборе объекта для такого «воспитания», отметив, что гораздо уместнее было бы требовать ответственного гражданского поведения от взрослых, а не оказывать давление на детей.

Пользователи в основном осудили поступки этой женщины

Публикация вызвала бурное обсуждение. Большая часть комментаторов осудила тон и методы, с помощью которых женщина пыталась повлиять на детей.

«Нельзя так разговаривать с детьми… Метод „заткнуть всех“ может привести к совершенно противоположному результату — дети не захотят говорить на украинском», — написал один из пользователей.

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Другая комментаторша заявила: «Как стыдно за такую украинизацию. Ей место у экзорциста или в сталинские времена».

Еще один пользователь назвал поведение женщины неадекватным, предположив, что она воспользовалась отсутствием родителей рядом. Другие комментаторы призвали привлечь ее к ответственности за запугивание детей и угрозы.

Отдельно прозвучало мнение, что такое агрессивное навязывание языкового поведения напоминает конфликт вокруг языкового вопроса, с которым сейчас сталкиваются украинцы в Польше

Были и те, кто поддержал женщину

В то же время в комментариях нашлись пользователи, которые встали на её сторону. Один из них заявил, что женщина якобы «борется с рашизмом как может», другой написал: «А что не так женщина сказала».

Еще один комментатор использовал оскорбительные высказывания в адрес детей и назвал то, что они говорят по-русски, «преступлением против Украины».

В целом значительная часть участников дискуссии сосредоточилась не столько на самом требовании использовать украинский язык в публичном пространстве, сколько на недопустимости агрессивного давления на несовершеннолетних.

Напомним, недавно полиция Львовской области начала расследование по факту конфликта между пассажирами маршрутного автобуса во Львове, в ходе которого 52-летняя жительница Днепропетровской области заявила о получении телесных повреждений. Женщина оказалась матерью военнослужащего, а конфликт между ней и другими пассажирами возник из-за того, что она общалась на русском языке.

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