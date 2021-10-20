Закрыл дома 15-летнюю девушку и развращал ее: в Винницкой области осудили 58-летнего мужчину

Закрыл дома 15-летнюю девушку и развращал ее: в Винницкой области осудили 58-летнего мужчину

Мужчина силой завел несовершеннолетнюю к своему дому, где совершал развратные действия.

58-летний житель Гайсинского района Винницкой области проведет за решеткой 4 года за незаконное лишение свободы 15-летней девушки и совершение развратных действий в отношении нее.

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.

В мае 2018 года пьяный обвиняемый завел в свой дом 15-летнюю односельчанку против его воли и закрыл ее там. Далее мужчина, зная, что девушка является несовершеннолетней, совершил с ней развратные действия.

Кроме того, как установила судебно-психиатрическая экспертиза, потерпевшая имела нарушения интеллектуального развития.

Во время судебного разбирательства мужчина своей вины не признавал. Впрочем, по результатам предоставленных прокурором доказательств Бершадский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина в школе развращал восьмилетнюю школьницу.

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