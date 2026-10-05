Закрыл церковь и скрылся в доме: на Волыни поп Московского патриархата отказался пустить гроб воина в храм

На Волыни поп УПЦ МП не пустил в храм гроб с погибшим защитником / © ТРК Аверс

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На Волыни снова разгорелся скандал из-за циничных действий священнослужителей УПЦ МП — в очередной раз попы Московского патриархата не разрешили отпеть погибшего военного в храме.

Об этом сообщает местное издание «Аверс».

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Инцидент произошел в селе Полки Камень-Каширского района Волыни.

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Жена и мама погибшего героя Александра Олиферчука хотели, чтобы защитника отпели священники ПЦУ. Однако в селе есть храм только Московского патриархата. Местный поп УПЦ МП наотрез отказался пускать в храм гроб с погибшим героем вместе со священниками ПЦУ.

«В церковь не дали занести. А он там крестился. Он молился там. Как хоронят героя у нас — церковь закрыли», — рыдала мать погибшего героя над гробом сына.

По словам сестры военного, священник специально закрыл церковь в день похорон.

«Он (поп УПЦ МП — Ред.) приходил и сказал: „Если я хороню, я церковь открою. А если хоронит священник ПЦУ — то церковь я вам не открою. Мы домой к нему ходили — он закрылся в доме и не пустил нас. Не захотел, потому что они подчиняются Московскому патриархату“, — рассказывает сестра погибшего героя Алла.

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Реакция односельчан на позорный поступок священника была удивительно спокойной, говорит Алла.

«Когда вынесли на улицу Александра, моя мама обращалась к громаде. Громада стояла, опустив головы, и все», — отметила она.

Александру Олиферчуку было 48 лет. Его гибель подтвердили по результатам ДНК-экспертизы. До этого его считали пропавшим без вести. Последний бой военный принял 13 мая 2026 года в районе населенного пункта Будки Сумской области.

Заметим, что такие скандалы с УПЦ МП на Волыни, к сожалению, не редкость. Так, мы писали, что в селе Ветлы, вблизи границы с Беларусью, поп УПЦ МП не дал похоронить в храме уже двух погибших военных.

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