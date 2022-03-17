Закрыла собой 4-летнюю дочь: под Золочевом при обстреле погибла женщина

Закрыла собой 4-летнюю дочь: под Золочевом при обстреле погибла женщина

Снаряд прилетел, когда женщина с ребенком спали в доме у окна.

В Золочевской общине Харьковской области погибла женщина, которая своим телом накрыла 4-летнюю дочь во время артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает "Суспільне".

Семья находилась дома и спала, когда начался обстрел. 44-летняя мать девочки погибла, а ребенок и мужчина получили ранения.

"Снаряд прилетел, когда она с ребенком спала в доме у окна. Женщина закрыла своим телом 4-летнюю дочь, а сама не уцелела. У ребенка ранение ноги. Еще там был мужчина — у него тоже повреждение. Пострадавшим в больнице медики оказали помощь вытащили осколки, сделали перевязки. Их дом частично разрушен", — сообщил глава общины Виктор Коваленко.

Дом пытаются привести в порядок волонтеры и работники благоустройства. Пока отцу с дочерью предложили другое жилье.

По словам Виктора Коваленко, оккупанты начали обстреливать поселок со стороны Казачьей Лопани с 2 до 4 ночи. Всего прогремело около 15 взрывов. В результате повреждены 7 частных домов, электро- и газосети. Их восстанавливают коммунальщики.

Напомним, что истощенные российские кафиры снизили темпы наступления на Запорожском направлении. Они испытывают проблемы со своевременным пополнением запасов топлива и боеприпасов. Об этом сообщает Командование южной группировки войск.