Закрыла собственным телом: в Днепре два бойцовских пса напали на прохожую и терзали ее и ее собаку (видео)

Два бойцовских пса набросились на женщину, которая выгуливала собаку.
В Днепре две бойцовские собаки, которых владелец выгуливал без поводков и намордников, набросились на горожанку среди улицы. Женщина была с собакой, так что ей пришлось собственным телом защищать домашнего любимца.
Видео инцидента сняли прохожие и выложили в Сети.
Случай произошел в Днепре возле станции метро "Покровская". На кадрах видно, как две бойцовские собаки атакуют упавшую на землю женщину, которая собственным телом закрывает своего пса.
"Люди, помогите", – кричит женщина.
Хозяин псов вяло пытается их отогнать, поскольку не очень держится на ногах.
"Собак вывели на прогулку без намордников и поводков, а хозяин находился в состоянии алкогольного опьянения. Собаки бросались на людей, затем набросились на женщину с собакой, погрызли ее в кровь", — рассказывают очевидцы.
Дальше к женщине подоспели двое мужчин и пинками отогнали собак.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- И все стоят и смотрят.
- Пора уже вводить налог на возможность иметь собак бойцовских пород, чтобы каждый их себе не заводил. 100-200 тысяч в год и радуйся жизни с чувством ответственности.
- А человек, снимающий видео, помочь никак не мог? Больное общество.
- За такое уголовное наказание нужно давать.
Напомним, что в Днепре ротвейлер набросился на нового владельца. Несколько дней назад собаку взяли из приюта.
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