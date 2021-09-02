Закрыла в квартире и пошла пить: под Днепром из-за гибели детей при пожаре будут судить женщину

Закрыла в квартире и пошла пить: под Днепром из-за гибели детей при пожаре будут судить женщину

Женщине вручили подозрение и вскоре ее ожидает суд.

В Киеве арестовали жительницу Марганца Днепропетровской области, которая скрывалась от следствия после гибели в пожаре ее двоих детей. Женщину поместили в СИЗО, где она ожидает начала судебного процесса.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Происшествие произошло 28 ноября 2020 года в городе Марганец. Женщина оставила двоих детей 4 и 1 года одних в квартире, включила электрообогреватель, закрыла дверь на ключ и ушла пить к знакомым. Во время ее отсутствия в квартире произошло короткое замыкание проводки и возник пожар. В результате дети погибли.

Следователи вручили женщине подозрение по ст. 166 УК (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия). После этого 38-летняя женщина стала скрываться от следствия.

"Выяснилось, женщина ранее находилась на учете полиции, привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и была лишена родительских прав в отношении старших детей. Полицейские разыскали женщину в Киеве и задержали ее", — говорится в сообщении полиции.

Обвиняемую взяли под стражу в зале суда без права внесения залога.

Напомним, что в Николаевской области женщина вынесла из пожара трех соседских малолетних детей.

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