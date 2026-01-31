Закрыли в подвале и бросали мусор: в Каменце-Подольском ограничили тепло из-за травли коммунальщика

Генератор / © Полиция Киевской области

В городе Каменец-Подольский на Хмельнитчине ограничили время работы генератора в местном теплопункте из-за оскорблений и угроз в сторону коммунальщика.

Об этом сообщает Каменец-Подольский городской совет.

Как объяснили в горсовете, из-за отключения света в многоэтажке по ул. Героев ВСУ, 6 останавливается работа индивидуального теплового пункта. Поэтому в период отключений питания ИТР обеспечивает генератор, который днем и ночью запускает ответственный работник КП «Міськтепловоденергія».

«За мирный сон в теплой квартире некоторые жильцы „благодарят“ его регулярными оскорблениями и угрозами. С балконов, на голову нашего работника, начал лететь мусор и всяческий хлам. Ну а финальной „точкой“ стал случай, когда кто-то из жильцов дома… запер нашего работника в теплопункте. Человеку, который просто выполнял свою работу, закрыли снаружи на ключ и оставили ночевать в подвале», — говорится в сообщении.

В конце концов в горсовете принять решение: теперь генератор для питания ИТР в доме будет работать только в период с 7:00 до 22:00.

