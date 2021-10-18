Закрылся с пистолетом и боеприпасом: в Одесской области мужчина в собственном доме подорвался на гранате

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.
В Одесской области мужчина закрылся в собственном доме с гранатой. Гражданин угрожал поджечь помещение и подорвать боеприпас.
Об этом пишет "Украинская служба информации".
Происшествие произошло в поселке Усатово. Там мужчина, на вид которому около 60 лет, закрылся в доме с гранатой и пистолетом. Местный житель угрожал поджечь дом и взорвать гранату.
На месте инцидента работали правоохранители, которые пытались отговорить мужчину, однако в какой-то момент он все же разжег огонь и взорвал боеприпас. В результате полученных повреждений гражданин скончался.
Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно. Предварительно, накануне в семье мужчины произошел конфликт.
Напомним, что во Львове в металлическом вагончике, который расположен на открытой территории стоянки для крупногабаритных автомобилей и техники, возник пожар. Погибли три человека.