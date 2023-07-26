Закрыть границы и вернуть электронные декларации: украинцы гневно реагируют на "мальдивскую дипломатию" Аристова

После скандала с "Мальдивской дипломатической миссией" нардепа Юрия Аристова в Раде предлагают закрыть границы для депутатов и министров и вернуть электронные декларации.

Украинцы недовольны финалом скандала с Юрием Аристовым — нардепом и руководителем Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, которого засекли на Мальдивском острове. Депутаты и общественные активисты требуют не только лишения мандата Аристова, но и проверки его доходов и уголовную ответственность.

Вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко отмечает, что стоимость проживания в гостинице, где остановился Аристов, свидетельствует о катастрофическом уровне "распила" украинского бюджета. Он требует проверить "Мальдивского дипломата" от НАБУ и САП.

"Просто сдать мандат? Вы серьезно? И все? У НАБУ, САП, Генпрокурора вопросов к Аристову нет? Будет и дальше отдыхать на Мальдивах-Сейшелах?" — эмоционально написал Розенко в своем фейсбуке.

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Вице-президент Красного Креста подчеркнул, что в Украине необходимо запускать электронное декларирование доходов и расходов чиновников и наказывать их за нарушения: "Восстановить публичное декларирование состояния чиновников всех уровней! Обнародовать все доходы, расходы, поездки, дорогие авто, недвижимость приобретенніе за время войны!"

В свою очередь, Анна Бабинец, руководитель независимого расследовательского агентства Следствие.Инфо, которое первым сообщило о "Мальдивской дипломатической миссии" Аристова, отмечает, что для выезда за границу нардеп должен был получить разрешение Верховной Рады.

"На самом деле хотелось бы также увидеть разрешение ВР на служебную командировку Юрия Аристова на Мальдивы... Ведь еще в январе президент Зеленский подписал приказ, что народные депутаты могут покидать Украину только с целью служебных командировок", — написала она в фейсбуке.

В свою очередь Валентин Наливайченко, нардеп и секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с ЕС также отмечает важность проверить Аристова со стороны НАПК на НАБУ. Он призывает применить к депутатам тот же закон, что и к другим гражданам Украины — мужчины призывного возраста должны оставаться в стране во время войны.

"Мальдивы во время войны… Отдых на сотни тысяч, пока украинские защитники воюют на фронте. Депутат от властной фракции Аристов однозначно будет лишен мандата до конца этой недели! НАЗК и НАБУ еще должны проверить, что это за обогащение и "мальдивский" образ жизни в военное время. Давно нужно для всех депутатов, для всех министров применять тот же закон, как и для граждан Украины: мужчины призывного возраста должны быть в стране во время войны", — подчеркнул нардеп.

Кроме того, активист, правозащитник и военный Олег Симороз назвал заявление Аристова о сложении депутатских полномочий "явкой с повинной".

"Итак, это явка с повинной. Но пока общество не узнает как же он и благодаря кому он сумел пересечь государственную границу, пока он не будет привлечен к уголовной ответственности с реальным сроком — это все ни о чем", — подчеркнул активист.

Мальдивский отдых Юрия Аристова: что известно

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга народа" 48-летний Юрий Аристов в середине июля был замечен в 5-звездном отеле на частном острове Мальдив.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет инициирован вопрос относительно немедленного приостановления членства Юрия Аристова во фракции "Слуга народа", немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата.

Вскоре после этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Аристов подал заявление о сложении полномочий нардепа.

Сейчас известно, что прокуратура открыла дело о выезде за границу нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова. ДБР и СБУ провели в политика обыски. Накануне генпрокурор Андрей Костин по материалам ДБР и СМИ возбудил уголовное производство по внесению нардепом ложных сведений в документы для выезда за границу.

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