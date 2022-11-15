"Закрыть рот и идти дальше пешком": скандал с военным в поезде "Укрзалізниці" получил продолжение

Скандал с военным в поезде "Укрзалізниці" получил продолжение. В компании пересмотрели пять часов видео с камер в вагоне, где возник конфликт. Там уверяют, что словесная перепалка произошла между пассажирами до того, как проводник подошла проверять билеты.

В "Укрзалізнице" утверждают, что работники заметили расстроенного военного уже в тамбуре. После чего они несколько раз останавливались, пробовали успокоить его и предлагали место в вагоне первого класса. Что именно расстроило мужчину, он не сообщал.

"Настаивать и допытываться считали некорректным. Что именно сказали пассажиры нашему военному – мы точно не знаем, разве что он сам решит, что этим стоит поделиться. Но понятно одно: то, что он услышал, его ранило", – объяснили в компании.

Мужчина был вынужден ехать в тамбуре/Фото: Любовь Олиградская

Там добавили, что после скандальной истории стюарды и проводники пройдут тренинги по психологической помощи. Однако, как научить всех пассажиров вежливости, в "Укрзалізниці" не знают.

"Если кто-то разнеженный едет со своим ноутбуком в нашем Интерсити, пьет себе горячий кофе и ему вдруг мешает запахом военный напротив, то единственное, что может он себе позволить – то закрыть свой рот, закрыть ноутбук, тихо выйти на ближайшей остановке и идти дальше пешком", — написал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця" Александр Петровский в своем Facebook.

Военнослужащий Виктор Якименко/Фото: Любовь Олиградская

Напомним, украинского военного, возвращавшегося с фронта домой на поезде Интерсити Днепр – Киев, выгнали в тамбур. Два сидевших рядом с ним мужчины сказали, что он "плохо пахнет". Военный был вынужден провести в тамбуре семь часов. Инцидент получил огласку в Сети, а пользователи потребовали уволить проводника.

Фото: Любовь Олиградская

Виктор Якименко с дочерью/Фото: Любовь Олиградская

Какими курьезами запомнилась "Укрзализныця": смешные и не очень

Читайте также: