Закрытая часть синей ветки метро: в Киеве начали возвращать деньги за пересадку

"Даже за две или три вынужденные пересадки все равно пассажиры платят только одну поездку.

В Киеве, 18 декабря, начала работу система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбидская".

Об этом сообщают в пресс-службе КП "Киевпасстранс".

Отмечается, что проезд обойдется не более 8 гривен. На ремонтные работы в подземке может уйти около шести месяцев.

"С понедельника, 18 декабря, заработала система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбидская". Проезд будет стоить не более 8 гривен. То есть стоимость останется такой же, как до ремонта синей ветки. Город компенсирует проезд во временных маршрутах №№ 2 -М, 60, 43-К и дополнительные поездки в метро на синей ветке", – говорится в сообщении.

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В частности, компенсация действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов, созданных из поездок.

Как добавили в "Киевпасстрансе", если воспользоваться автобусом 2-М из "Теремков" до "Лыбидской", а затем доехать в центр на метро — одна из двух потраченных поездок вернется на карточку.

"Даже за две или три вынужденные пересадки все равно пассажиры платят только одну поездку. Но время в пути не должно превышать 2 часа, чтобы компенсация сработала", — говорится в сообщении.

Напомним, дорожники возобновили движение транспорта по участку Кольцевой дороги Киева от Жулянского путепровода до поворота на Вишневое.

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