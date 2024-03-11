Закрытие границы с Польшей: Кубраков ответил, ведет ли Украина такие переговоры

Кубраков подчеркнул, что никаких угроз для польских аграриев украинские фермеры не представляют.
Украина и Польша не ведут переговоры о закрытии границы, о чем ранее сообщали некоторые СМИ. По его мнению, это "самоубийство".
Об этом сказал вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью Украина-РБК.
"Мы говорим об открытии новых дополнительных пунктов пропуска и о разблокировании существующих", — пояснил министр.
Кубраков также подчеркнул, что никаких угроз польским аграриям украинские фермеры не представляют. Он считает, что польское общество стало жертвой российской пропаганды, которую подогревали в том числе и отдельные польские политики.
"Они (отдельные политики – ред.) играют на этой теме. И, к сожалению, получили поддержку у части польского общества. Так работает пропаганда. Люди не понимают или не знают деталей, и считают, что мы просто уже уничтожили их фермеров, что наша аграрная продукция заполонила все их рынки, и теперь им нет места. Это неправда", — сказал Кубраков.
Он подтвердил, что Польша импортирует аграрную продукцию из РФ без очередей через территорию Беларуси, в то время как транзит украинского экспорта через территорию Польши уменьшился втрое по сравнению с 2022 годом.
Как ранее сообщили в ЕК, требования польских протестующих невозможно выполнить.
Читайте ведущие новости сегодня: