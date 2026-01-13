Закрытие супермаркетов в Украине: что на самом деле происходит

Супермаркет / © pixabay.com

В Украине нет системных закрытий супермаркетов. Это подтвердили сети: АТБ-Маркет, Fozzy Group, NOVUS, Ашан, METRO UA, VARUS, Магазины КРУГ, а также Ukrainian Food Retail Alliance.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Фёдоров.

"Абсолютно все сети подтвердили: системных закрытий супермаркетов нет", - подчеркнул он.

Какие проблемы

В то же время бизнес отмечает, что оборудование в магазинах иногда выходит из строя из-за большой нагрузки и затяжных морозов. Это усложняет сервисное обслуживание.

«Соответственно, иногда супермаркеты временно закрываются на время для решения проблемы и сразу же открываются после ремонта генератора или устранения других технических неполадок», — констатировал Федоров.

Утверждается, что ритейлеры прилагают максимальные усилия, чтобы создать условия для поддержки потребителей. В частности, обустраивают зоны для зарядки и обогрева, в некоторых магазинах есть возможность работать или отдыхать.

Государство также ведет переговоры с международными партнерами по увеличению поставок генераторов и запчастей.

«Наша главная задача сейчас — чтобы, несмотря на длительные отключения электроэнергии, украинцы и дальше имели бесперебойный доступ к продуктам в магазинах, а также могли зарядить там гаджеты, воспользоваться интернетом или разогреть еду. Супермаркеты будут работать и дальше», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что в Киеве и области из-за отключения света закрывают некоторые супермаркеты.

В частности, о том, что не работают некоторые точки, сообщили сети NOVUS и «Сільпо». В свою очередь, в АТБ подчеркнули: все магазины работают в штатном режиме.

Власти Киева опровергают обнародованные данные. Так, мэр Виталий Кличко отреагировал на новости в СМИ. Он заверил, что информация о закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности.