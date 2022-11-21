Закрыться от России: дипломат Чалый рассказал, как обезопасить Украину от угроз со стороны страны-террористки в будущем

Наше государство должно интересовать не внутренняя политика и развитие России, а насколько Украина сможет создать безопасность от любых деструктивных российских сценариев.

Украина нуждается в ракетах средней и малой дальности, чтобы обезопаситься от угроз со стороны России в будущем. Поэтому через 10-20 лет нужно закрыться от этой страны.

Об этом экс-чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый сказал в эфире "Эспрессо".

По словам Чалого, российский народ показал полную несостоятельность жить в мире с соседними государствами, поэтому Украине нужно полностью менять политику по отношению к РФ и будущему ее руководству.

"Мне кажется, что эта группа людей, которая сейчас руководит РФ, сойдет со сцены физически. А потом будет руководство России или группы стран, которые образуются на этой территории, тогда мы и увидим, что там будет происходить", — сказал Чалый.

Однако, по мнению дипломата, события в России не будут развиваться по оптимистичному для Украины сценарию.

"Дальше будет все зависеть от тех людей, которые там живут. А нам нужно будет гарантировать свою безопасность, также присоединиться к НАТО, выставить проволоку на границах, чтобы предотвратить всевозможные нелегальные пересечения — это все нам придется делать", — отметил дипломат.

По его словам, в ближайшие 10, 15 или 20 лет Украине нужно искать пути, как закрыться от агрессорки.

"Нам необходимо обезопасить себя от их угроз, и для этого нужны ракеты средней и малой дальности, которые добивают до их ключевых точек, как они говорят, принятия решений, также нам нужен зонтик НАТО", — подытожил Чалый.

Напомним, "России предстоит пройти через ребрендинг страны". Так Михаил Подоляк высказался по поводу возможных переговоров со спонсором терроризма.

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