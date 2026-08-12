Закрытие Новороссийского порта может ударить по бюджету РФ: экономист назвал последствия

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После украинской атаки на Новороссийск возле порта прекратили работу два крупнейших зерновых терминала России. Возможные перебои с работой порта могут оказаться серьезным ударом по российскому бюджету, поскольку через Новороссийск проходит значительная часть российского зернового экспорта.

Об этом сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Ранок.LIVE.

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У России уже есть проблемы с бюджетом

Новак отметил, что экономика РФ и так находится под значительным давлением из-за сокращения доходов от нефтегазового экспорта.

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По его оценке, дефицит федерального бюджета России за первое полугодие 2026 года мог составить около 8 трлн рублей. В то же время, на весь год российские власти закладывали дефицит на уровне около 3,5 трлн рублей.

Таким образом, если проблемы с экспортной инфраструктурой будут продолжаться, финансовая нагрузка на российский бюджет может усугубиться.

Под ударом — экспорт зерна

Новороссийск является одним из ключевых портов для российского экспорта зерна через Черное море. Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире, а значительная часть ее зерна отправляется именно через черноморские порты.

Reuters сообщает, что после ночной атаки украинских беспилотников работу прекратили два крупных зерновых терминала Новороссийска. Это может повлечь перебои с экспортными поставками и повлиять на международный рынок зерна.

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На фоне новостей о приостановлении терминалов фьючерсы на пшеницу на мировых рынках выросли примерно на 3%, сообщает Reuters.

По словам Новака, если ограничения работы Новороссийска затянутся, Россия рискует потерять часть валютной выручки от экспорта зерна. Это будет происходить на фоне уже существующего сокращения доходов от энергетического сектора.

Следовательно, проблемы с одним из ключевых экспортных портов могут стать для российской экономики дополнительным фактором давления — в первую очередь из-за сокращения экспортных поступлений и роста дефицита бюджета.

Как мы писали, вблизи российского Новороссийска в ночь на 12 августа несколько часов продолжалась атака. Местные сообщали о взрывах, работе ПВО, дыме в центре города и сильном запахе гари. Особенно шумно было в районе порта. Также появились сообщения о возможных попаданиях и повреждениях домов. Официального подтверждения данных или информации о последствиях атаки пока нет.

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