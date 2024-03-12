Закулисье войны: главное из интервью Зеленского о планах Путина, войсках НАТО и трех линиях обороны Украины

В обширном интервью французским СМИ BFM TV и Le Monde президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою оценку текущей ситуации на фронте, рассказал о ходе мобилизации, спрогнозировал возможные цели Путина и призвал не допустить участия российских спортсменов в Олимпийских играх во Франции.

Владимир Зеленский очертил свой взгляд на перспективы противостояния с российским агрессором и раскритиковал отдельных европейских лидеров за "опасную игру".

ТСН.ua собрали главные тезисы из интервью Зеленского для французских медиа.

Ситуация на фронте улучшилась

Президент отметил, что сейчас ситуация на фронте улучшилась за последние три месяца, поскольку украинской армии удалось остановить продвижение оккупантов. В то же время, по его предупреждению, это может измениться через неделю или месяц без надлежащей западной помощи.

"У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников", — рассказал Зеленский.

Во время комментирования ситуации вокруг Авдеевки президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем зашли. В этой связи глава государства обратил внимание на превосходство России в дальнобойном оружии и призвал страны Запада предоставить такое вооружение.

Украина строит три линии обороны

По словам Зеленского, Украина усилила строительство новых линий обороны по ключевым направлениям фронта общей протяженностью 2000 км на востоке, юге и севере. Это делается на случай новой попытки наступления со стороны России.

"Мы считаем, что ядро российской армии было уничтожено, но мы для себя строим фортификационные сооружения. Это отдельная большая работа", – сказал президент.

Цель Путина в войне

По мнению Зеленского, первой и главной целью Путина в Украине является ее уничтожение любыми методами. Украинский лидер назвал российского диктатора "неадекватным человеком".

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"У нас война России против Украины. И когда у нас представитель другого государства, страны Европейского Союза, и в принципе любого государства, когда у нас лидер Греции, лидер любого государства находится, и ты, не важно, какая у тебя цель, но делаешь опасные шаги и попадаешь баллистической ракетой в несколько сотен метров рядом с тем, где этот лидер находится, а считаю, что ты просто нездоровый человек... И когда вы говорите — какие цели у Путина... Он — неадекватный человек, первая цель – разрушение любым методом Украины и всего живого, что в Украине есть", — сказал Зеленский.

Зачем Путину пауза в войне

В то же время на пути к достижению своих целей Путин стремится к паузе в боевых действиях. Зеленский объяснил, что Путину это нужно как "кислород" для восстановления боеспособности армии РФ: провести подготовку мобилизованных, заставить их воевать, а также увеличить производство вооруженных и боеприпасов, которые уже на истощении.

“Для проведения тренировочных миссий по шесть месяцев своих молодых мобилизованных людей, которые сегодня приходят на войну неподготовленными, для информационной промывки мозга этих ребят, которые не хотят воевать, а они их заставляют, а те боятся и уходят неподготовленными, бегут с поля боя. На все это ему нужно время. И чтобы увеличить производство. На нас прилетают северокорейские снаряды, летит северокорейская артиллерия, северокорейские ракеты. Это говорит не о том, что он не один, а со многими партнерами. Это говорит, что у него нехватка и дефицит соответствующей амуниции. Если мы сделаем паузу, это будет такой же минский процесс, который позволит России подготовиться”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Мобилизация была, есть и будет

Кроме того, президент Владимир Зеленский прокомментировал вопросы мобилизации в Украине. Он отметил, что вокруг этого возникло много дезинформации. На самом деле, мобилизация продолжается с самого начала российского вторжения и продолжается согласно законодательству.

"Мне кажется, что очень много дезинформации по мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев. Это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству", – заявил он.

Зеленский признал, что закон нуждается в совершенствовании в условиях войны, в частности, относительно ротации и отпусков для мобилизованных. Сейчас же проходят очередные запланированные мобилизационные шаги.

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"Это не вопрос этого года или прошлого. Это вопрос с начала войны. Или она (мобилизация — ред.) идеальна? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичных. Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и т.д.. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: относительно ротации, отпусков", – заявил он.

Глава государства добавил, что военные хотят ответа, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации, а парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества.

"Поэтому этот вопрос исключительно парламента на сегодняшний день и их дебатов, когда они закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться, но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом. Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все у Генштаба, и они идут так, как и шли", – отметил он.

Об "опасной игре" Орбана

Украинский президент также затронул и международную политику. Он раскритиковал венгерского премьера Орбана за его "очень опасную игру" — подыгрывание Дональду Трампу и радикальную позицию по отношению к Украине. По словам Зеленского, это опасно, прежде всего, для самой Венгрии.

Зеленский подчеркнул, что полномасштабное вторжение РФ объединило Европу вокруг Украины. И, по его словам, хотя в обществах есть разные мнения, "но 90% европейских лидеров находятся на стороне Украины". Впрочем, "есть и другие голоса".

"Венгрия с Орбаном иногда ведет очень опасную игру. Это опасно прежде всего для Венгрии. Эта страна знает, что такое вторжение, знает, какие последствия фашистского режима, и я удивлен, что послание Будапешта радикально относительно Украины. Подыгрывание Трампа (с которым только что встретился Орбан) ничего не достигнет. Он независимый лидер. Никто не любит иметь слабых друзей", — подчеркнул Зеленский.

Россияне на Олимпийских играх во Франции

Говорил Зеленский и о спорте и роли россиян. Он выразил мнение, что российские спортсмены не должны участвовать в Олимпийских играх во Франции, независимо от того, с каким флагом они будут выступать — россияне на Олимпиаде могут быть под белым флагом, но "все поймут кто это".

"Если нет российского флага, а есть белый флаг — мы все не идиоты, все на трибунах будут понимать и на всех площадках в мире, кто с белым флагом — россиянин. Россияне на Олимпиаде могут быть представлены под белым флагом. Какая разница — он белый или триколор?" – отметил президент.

Будут ли войска НАТО в Украине

Отвечая на беспокойство французов, Зеленский заверил, что военные Франции не будут гибнуть в Украине. Однако если Путин нападет на страну НАТО, тогда они будут рисковать согласно союзническим обязательствам. Впрочем, пока Украина стоит этого риска нет.

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"Ваши дети не будут умирать в Украине. Если Россия вторгнется в страны НАТО, тогда ваши дети могут быть отправлены на территорию какой-либо страны НАТО. И это уже другой вопрос. И это будет решение союзническое, в рамках НАТО", – сказал Владимир Зеленский.

"Если Путин пойдет войной на ту или иную страну НАТО, тогда страны НАТО будут решать, как и в каком количестве отправлять или не отправлять своих воинов, армии, боевые бригады и батальоны", — отметил Зеленский.

Зеленский сказал, что Украина не нуждается в привлечении иностранных военных, но была бы заинтересована в присутствии иностранных инструкторов и технического персонала из стран, оказывающих Украине военную поддержку.

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