Закупка некачественной амуниции для ВСУ: ДБР завершило расследование в отношении экс-чиновников Минобороны

Им грозит до 15 лет тюрьмы. Однако дело еще не передано в суд.

ДБР завершило расследование в отношении высокопоставленных должностных лиц Минобороны, которые закупали некачественную амуницию для военных, чем нанесли многомиллионный ущерб государству и поставили под угрозу жизнь наших воинов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как отмечается, эксзаместитель министра обороны, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, в.и.о начальника Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов, а также в.и.о начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ, что повлекло тяжкие последствия на 1,4 млрд гривен и в растрате более 222 млн грн.

В частности, экс-замминистра обороны лоббировал заключение договоров о поставках вещевого имущества для военных. Речь идет о бронежилете, каске, одежде и других вещах для нужд Вооруженных Сил Украины. Их закупали по завышенным ценам и низкому качеству на общую сумму более 1,4 млрд грн. Все договоры заключались при полной подписке.

“Во втором эпизоде фигуранты заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена определенная инструкцией Министерства процедура контроля за качеством товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни. Это привело не только к потере 222 миллиона гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ”, — рассказали в ДБР.

В связи с этим экс-чиновникам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст.191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. После ознакомления стороны защиты с материалами дела она будет передана в суд.

Напомним, что владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа высказал свою позицию после ухода из-под стражи под залог в 21 миллион гривен.

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