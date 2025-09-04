ТСН в социальных сетях

Украина
5
1 мин

Закупка некачественных бронежилетов и шлемов: прокуроры Волыни через суд взыскали с поставщика более 28 млн грн

Суд обязал недобросовестного поставщика вернуть Волынской областной военной администрации 28,2 млн грн за некачественные бронежилеты и шлемы, которые не выдержали испытаний и не могли использоваться военными.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Некачественный бронежилет

Некачественный бронежилет / © Офис Генерального прокурора

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Волынской областной прокуратуры и постановил взыскать с недобросовестного поставщика 28,2 млн. грн в пользу Волынской областной военной администрации. Речь идет о стоимости поставленных предприятием некачественных бронежилетов и боевых шлемов.

Об этом пишет Офис генерального прокурора.

В прокуратуре сообщили, что в апреле 2022 года общество по контракту передало Волынской ОВА 884 бронежилета и 846 боевых шлемов для нужд Вооруженных сил Украины. Однако впоследствии выяснилось, что они не отвечают требованиям безопасности: ни один из бронежилетов не выдержал баллистических испытаний, а шлемы не обеспечивали должной защиты от поражения элементами огнестрельного оружия.

Поэтому прокуроры обратились в суд, чтобы вернуть средства, потраченные на некачественные товары. Суд полностью удовлетворил исковые требования.

Также в прокуратуре напомнили, что в прошлом году с этой же компании уже был взыскан штраф в размере 5,6 млн грн за аналогичные нарушения при поставке бронежилетов и шлемов.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу компании "Укрэнерго" , обвиняемому в растрате 8 млн гривен на закупке бронежилетов.

5
