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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Закупка щитов для разгона митингов: в Нацгвардии отреагировали на скандал

Нацгвардия отреагировала на скандал с закупкой щитов для разгона демонстрантов

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Военные Нацгвардии со щитами. Фото иллюстративное

Военные Нацгвардии со щитами. / © facebook/Игорь Зинкевич

В Национальной гвардии сообщили, что не будут закупать 5000 щитов, на что был объявлен тендер.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

«Национальная гвардия не будет закупать средства для несения службы по охране общественного порядка, о которых идет речь во многих сообщениях», — отметили в пресс-службе.

Там заверили, что тендер на соответствующую закупку был отменен.

Ранее сообщалось, что военная часть Нацгвардии в Сумской области должна была закупить оборудование для разгона демонстрантов на 54 млн грн.

В частности, на платформе Prozorro появился тендер на закупку противоударных щитов для разгона демонстрантов, объявленная стоимость которых составила 30,7 млн. гривен.

Эта информация вызвала возмущение в соцсетях, особенно на фоне российского наступления в Сумской области, когда на некоторых участках российские войска находятся в 20 км от Сум.

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