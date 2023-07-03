Закупки в Минобороны: Резников назвал позицию Госаудитслужбы абсурдной

Министр раскритиковал позицию ГАСУ о том, что сотрудничающие с Минобороны производители не имели права закладывать прибыль в контракты с государством.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал абсурдными выводы Госаудитслужбы (ГАСУ) по закупкам у Минобороны.

Об этом он заявил в статье для Forbes Ukraine.

Также читайте После скандала с закупками Минобороны у Зеленского анонсировали аудит и расследование

"Все, что приближает победу – хорошо, что удаляет и увеличивает ее цену – плохо. Очень простой критерий оценки. Помогает действовать и принимать решения в сложных обстоятельствах. В то же время, очевидно, есть люди, у которых другие приоритеты и критерии для принятия решений. И это становится очень сложно игнорировать, и тем более – терпеть. Сейчас мы имеем именно такую ситуацию, когда абсурдные выводы Госаудитслужбы создали огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу", – пишет Резников.

Он раскритиковал позицию ГАСУ, что сотрудничающие с Минобороны производители не имели права закладывать прибыль в контракты с государством.

Ограничение распространяется именно на украинские компании. А на иностранные этот подход не распространяется, говорит глава Минобороны.

"Возникла коллизия, в которой на стороне Минобороны и украинского бизнеса не только здравый смысл, но и Гражданский и Хозяйственный кодексы, ряд системообразующих законов по предпринимательству, основательный пакет подзаконных актов и т.д."

А на другой стороне – формальная возможность найти зацепку в одном из постановлений правительства (№335). И на основании этого решить, что украинский бизнес должен работать без прибыли, а всю полученную ранее прибыль должна вернуть. При этом создавая рабочие места, поддерживая нашу экономику, уплачивая здесь зарплаты и налоги", – объясняет Резников.

По его словам, Минобороны уже оспорили эту позицию Госаудита в суде.

"Как украинскому бизнесу масштабировать производство без прибыли? Мы же хотим больше украинского оружия, гарантированы поставки украинской формы? Как это обеспечить без масштабирования производства и без прибыли? И почему право иностранцев на прибыль никто под сомнение не ставит?" – спрашивает министр.

Также Резников признал, что в украинском законодательстве всегда можно найти зацепку, которая поставит под угрозу какой-нибудь важный процесс.

"Это я говорю как профессиональный юрист. Когда это касается обороны – это опасно. И не только обороны. Сегодня запретили украинскому бизнесу иметь прибыль, а завтра запретят получать западное оружие и начнут предъявлять за это претензии. Сейчас требуют вернуть деньги – завтра заставят вернуть HIMARS и Leopard. Мы можем захлебнуться в формализме и остановиться. Я не преувеличиваю", – предполагает глава Минобороны.

Резников утверждает, что "чрезмерную жажду бездумной формализации проявляют люди, которые весной 2022 где-то потерялись. А потом долгое время героически обороняли нашу западную границу".

"Если таким образом они пытаются "направить" и подчеркнуть свое значение для страны в сложный период – это ложный путь", – подытожил он.

Ранее Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что Минобороны действительно покупало яйца по 17 гривен за штуку.

Читайте также: