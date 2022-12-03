Закуски на Новый год 2023: бюджетные горячие и холодные блюда

Что можно поставить на праздничный стол, чтобы было недорого, но вкусно? ТСН.ua подготовил для вас простые горячие и холодные закуски на Новый год 2023.
Холодные и горячие закуски на Новый год – блюда, которые всегда выглядят уместно на праздничном столе. Они легко и быстро готовятся, не требуют большого количества ингредиентов. А еще можно найти рецепты, которые будут не только вкусными, но бюджетными.
Вкусный новогодний рулетик
Ингредиенты:
- 450-500 г сливочного сыра;
- половина палки колбасы салями;
- половина болгарского перца;
- крекеры (для подачи на стол).
Как готовить:
- На доску выложить пищевую пленку. Аккуратно выложить сверху сливочный сыр кусочками. Сверху уложить еще одну пищевую пленку. С помощью занозы раскатать сыр, чтобы получить тонкий слой.
- Снять верхнюю пленку, выложить слой тонко нарезанной колбасы салями. Чтобы колбаса лучше держалась на сырном слое, нужно выложить на нее пищевую пленку и аккуратно придавить руками.
- Перевернуть заготовку будущего рулета, снять нижнюю пленку. На сливочный сыр выложить тонко нарезанный соломкой болгарский перец.
- Аккуратно свернуть в рулетик. Оставить в холодильнике на 3-4 часа.
Перед подачей рулет нарезать на тонкие кусочки и выложить на крекеры.
Холодная закуска "Рафаэлло из крабовых палочек"
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек;
- 3 плавленых сырка;
- 3 яйца;
- 3 дольки чеснока;
- 1,5-2 ст. ложки майонеза.
Как готовить:
- Все ингредиенты нужно натереть на мелкой терке. Отложить 1/3 крабовых палочек (для украшения).
- Все остальное смешать с майонезом. Посолить по вкусу.
- Сформировать небольшие шарики. Обвалить каждую в измельченных крабовых палочках, которые вы откладывали.
Закуска должна постоять 1-2 часа в холодильнике.
Горячая закуска на Новый год 2023: рулетики из кабачка
Ингредиенты:
- 1 кабачок;
- 1 яйцо;
- 2 ст. ложки муки;
- 5 ст. ложек молока;
- 1 упаковка плавленого сырка;
- 2 дольки чеснока;
- 1 ст. ложка майонеза;
- соль, перец по вкусу.
Как готовить:
- Кабачок нужно нарезать на тоненькие слайсы. Взбить яйцо с молоком, добавить муку и тщательно перемешать. Консистенция должна быть однородной, без комочков. Посолить и поперчить.
- Каждый слайс обмакнуть в кляре, обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
- Плавленый сырок натереть на терке, добавить измельченный чеснок и майонез. Размешать. Можно добавить зелень по желанию.
- На край каждого слайса выложить 1 чайную ложку начинки, завернуть в рулетик.
Такая закуска на Новый год подходит как горячей, так и холодной.
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