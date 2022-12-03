Закуски на Новый год 2023: бюджетные горячие и холодные блюда

Что можно поставить на праздничный стол, чтобы было недорого, но вкусно? ТСН.ua подготовил для вас простые горячие и холодные закуски на Новый год 2023.

Холодные и горячие закуски на Новый год – блюда, которые всегда выглядят уместно на праздничном столе. Они легко и быстро готовятся, не требуют большого количества ингредиентов. А еще можно найти рецепты, которые будут не только вкусными, но бюджетными.

Вкусный новогодний рулетик

Ингредиенты:

450-500 г сливочного сыра;

половина палки колбасы салями;

половина болгарского перца;

крекеры (для подачи на стол).

Закуски на Новый год: рулет с салями / Фото: Instagram

Как готовить:

На доску выложить пищевую пленку. Аккуратно выложить сверху сливочный сыр кусочками. Сверху уложить еще одну пищевую пленку. С помощью занозы раскатать сыр, чтобы получить тонкий слой. Снять верхнюю пленку, выложить слой тонко нарезанной колбасы салями. Чтобы колбаса лучше держалась на сырном слое, нужно выложить на нее пищевую пленку и аккуратно придавить руками. Перевернуть заготовку будущего рулета, снять нижнюю пленку. На сливочный сыр выложить тонко нарезанный соломкой болгарский перец. Аккуратно свернуть в рулетик. Оставить в холодильнике на 3-4 часа.

Перед подачей рулет нарезать на тонкие кусочки и выложить на крекеры.

Холодная закуска "Рафаэлло из крабовых палочек"

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек;

3 плавленых сырка;

3 яйца;

3 дольки чеснока;

1,5-2 ст. ложки майонеза.

Холодная закуска "Рафаэлло из крабовых палочек" / Фото: Instagram

Как готовить:

Все ингредиенты нужно натереть на мелкой терке. Отложить 1/3 крабовых палочек (для украшения). Все остальное смешать с майонезом. Посолить по вкусу. Сформировать небольшие шарики. Обвалить каждую в измельченных крабовых палочках, которые вы откладывали.

Закуска должна постоять 1-2 часа в холодильнике.

Горячая закуска на Новый год 2023: рулетики из кабачка

Ингредиенты:

1 кабачок;

1 яйцо;

2 ст. ложки муки;

5 ст. ложек молока;

1 упаковка плавленого сырка;

2 дольки чеснока;

1 ст. ложка майонеза;

соль, перец по вкусу.

Горячая закуска на Новый год 2023: рулетики из кабачка / Фото: Instagram

Как готовить:

Кабачок нужно нарезать на тоненькие слайсы. Взбить яйцо с молоком, добавить муку и тщательно перемешать. Консистенция должна быть однородной, без комочков. Посолить и поперчить. Каждый слайс обмакнуть в кляре, обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Плавленый сырок натереть на терке, добавить измельченный чеснок и майонез. Размешать. Можно добавить зелень по желанию. На край каждого слайса выложить 1 чайную ложку начинки, завернуть в рулетик.

Такая закуска на Новый год подходит как горячей, так и холодной.

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