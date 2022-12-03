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Закуски на Новый год 2023: бюджетные горячие и холодные блюда

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
460
Время на прочтение
2 мин
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Закуски на Новый год 2023: бюджетные горячие и холодные блюда

Закуски на Новый год 2023 года: бюджетные горячие и холодные блюда / Фото: Pexels

Что можно поставить на праздничный стол, чтобы было недорого, но вкусно? ТСН.ua подготовил для вас простые горячие и холодные закуски на Новый год 2023.

Холодные и горячие закуски на Новый год – блюда, которые всегда выглядят уместно на праздничном столе. Они легко и быстро готовятся, не требуют большого количества ингредиентов. А еще можно найти рецепты, которые будут не только вкусными, но бюджетными.

Вкусный новогодний рулетик

Ингредиенты:

  • 450-500 г сливочного сыра;
  • половина палки колбасы салями;
  • половина болгарского перца;
  • крекеры (для подачи на стол).
Закуски на Новый год: рулет с салями / © Instagram
Закуски на Новый год: рулет с салями / Фото: Instagram

Как готовить:

  1. На доску выложить пищевую пленку. Аккуратно выложить сверху сливочный сыр кусочками. Сверху уложить еще одну пищевую пленку. С помощью занозы раскатать сыр, чтобы получить тонкий слой.
  2. Снять верхнюю пленку, выложить слой тонко нарезанной колбасы салями. Чтобы колбаса лучше держалась на сырном слое, нужно выложить на нее пищевую пленку и аккуратно придавить руками.
  3. Перевернуть заготовку будущего рулета, снять нижнюю пленку. На сливочный сыр выложить тонко нарезанный соломкой болгарский перец.
  4. Аккуратно свернуть в рулетик. Оставить в холодильнике на 3-4 часа.

Перед подачей рулет нарезать на тонкие кусочки и выложить на крекеры.

Холодная закуска "Рафаэлло из крабовых палочек"

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек;
  • 3 плавленых сырка;
  • 3 яйца;
  • 3 дольки чеснока;
  • 1,5-2 ст. ложки майонеза.
Холодная закуска
Холодная закуска "Рафаэлло из крабовых палочек" / Фото: Instagram

Как готовить:

  1. Все ингредиенты нужно натереть на мелкой терке. Отложить 1/3 крабовых палочек (для украшения).
  2. Все остальное смешать с майонезом. Посолить по вкусу.
  3. Сформировать небольшие шарики. Обвалить каждую в измельченных крабовых палочках, которые вы откладывали.

Закуска должна постоять 1-2 часа в холодильнике.

Горячая закуска на Новый год 2023: рулетики из кабачка

Ингредиенты:

  • 1 кабачок;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. ложки муки;
  • 5 ст. ложек молока;
  • 1 упаковка плавленого сырка;
  • 2 дольки чеснока;
  • 1 ст. ложка майонеза;
  • соль, перец по вкусу.
Горячая закуска на Новый год 2023: рулетики из кабачка / © Instagram
Горячая закуска на Новый год 2023: рулетики из кабачка / Фото: Instagram

Как готовить:

  1. Кабачок нужно нарезать на тоненькие слайсы. Взбить яйцо с молоком, добавить муку и тщательно перемешать. Консистенция должна быть однородной, без комочков. Посолить и поперчить.
  2. Каждый слайс обмакнуть в кляре, обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
  3. Плавленый сырок натереть на терке, добавить измельченный чеснок и майонез. Размешать. Можно добавить зелень по желанию.
  4. На край каждого слайса выложить 1 чайную ложку начинки, завернуть в рулетик.

Такая закуска на Новый год подходит как горячей, так и холодной.

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Новый Год 2023
Дата публикации
Просмотры
460
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