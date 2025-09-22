Зал аплодировал стоя: что известно о приговоре мужчине, который убил 16-летнего Максима в столичном фуникулере

Убийцу подростка на фуникулере в Киеве приговорили к пожизненному заключению / © ТСН

Реклама

Убийство 16-летнего Максима Матерухина на киевском фуникулере всколыхнуло всю Украину. Молодой парень погиб в результате спора с сотрудником Управления государственной охраны.

Долговременная судебная волокита сопровождалась скандалами, давлением на свидетелей и затягиванием процесса.

В конце концов, через полтора года после трагедии Шевченковский районный суд Киева вынес приговор убийцы, приговорив его к пожизненному заключению.

Реклама

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Убийство подростка в фуникулере: основные подробности

В апреле 2024 года в Киеве произошло жуткое убийство 16-летнего парня. Друзья погибшего сообщили, что инцидент произошел после ссоры с мужем в военной форме. Последний зашел в вагон и между ними возник из-за вопроса: «готовы ли ребята защищать Родину».

Друзья рассказали, что после остановки фуникулера мужчина в форме толкнул выходящего последним парня. Парень ударился головой о стекло, разбил и порезался. Рана была очень опасной — он повредил сонную артерию, поэтому на лестнице из него уже сильно текла кровь.

Впоследствии футбольная школа «Смена» сообщила о трагической гибели своего питомца Максима Матерухина, которого во время прогулки на киевском фуникулере напал мужчина. Школа назвала это событие тяжелой и непостижимой утратой.

Реклама

Максим Матерухин

Кем оказался подозреваемый

Как выяснилось впоследствии, нападающим оказался водитель Управления государственной охраны Украины Артем Косов. Нанеся подростку смертельные ранения, мужчина попытался оказать ему первую помощь, осознав последствия своего поступка.

Правоохранители задержали его на месте происшествия, он не поступал. Во время задержания у мужчины обнаружили оружие, которым он, однако, не воспользовался.

Как сообщали источники ТСН.ua в правоохранительных органах, нападавший был нетрезв. В его крови обнаружили 1.29 промилле алкоголя.

Кроме того, Работники «Киевпасстранса» уточнили, что толкотня между мужчиной и подростками произошла на верхней станции фуникулера.

Реклама

«Толканье произошло не в вагоне фуникулера, а уже на станции. На нижней части лестницы есть панорамное стекло, на которое мужчина толкнул подростка. Оно очень крепкое, но сила удара была настолько сильной, что его удалось пробить в нижней части», — объяснили сайту ТСН.ua в КП «Киевпасстранс».

Угрозы и давление на родных

В феврале 2025 года семья и друзья погибшего в фуникулере Максима Матерухина обвиняли сторону, подозреваемого в убийстве подростка в намерениях «замять» судебное дело.

Они утверждали, что на свидетелей, в том числе несовершеннолетних, оказывалось давление и поступали угрозы, которые семья связывала с матерью подозреваемого.

«Они только улыбаются, угрожают, лгут и пытаются замять это дело. Мать, (речь идет о матери Артема Косова — Ред.), которая хочет помочь своими связями — Косова Людмила, руководитель отдела реестров и перечней комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Также работала в Киевской облгосадминистрации, Броварской райгосадминистрации и налоговой инспекции», — утверждала Елена Овчаренко, чья страница посвящена этому делу.

Реклама

По их словам, она, будучи госслужащей, использовала связи для влияния на процесс. Об угрозах свидетелям сообщал и адвокат семьи, отмечая, что с ними уже были написаны заявления в полицию.

В то же время, адвокат подозреваемого предполагал, что заявления об угрозах могли быть провокацией со стороны обвинения с целью дискредитации Косово.

Судебная волокита и обращение к власти

В начале рассмотрения судебного дела (апрель 2024 года — Ред.), отстраненный военнослужащий УГО, обвиненный в убийстве 16-летнего парня, не признал своей вины. В декабре 2024 года адвокаты подозреваемого Артема Косово просили о смягчении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

В июле 2025 года мать погибшего эмоционально обратилась к мэру Киева. Она опубликовала сообщение в соцсети, Instagram, в котором обратилась к городскому голове Виталию Кличко.

Реклама

«Мальчик, стоящий на фото рядом с Вами, это именно тот, которого убили на фуникулере в Киеве, 7 апреля 2024 года. Зовут его Максим Матерухин, и ему было всего 16 лет. Уже почти 1,3 месяца приговор убийцы Артема Косова не вынесен. Он водитель УГО, но сидит на гаупвахте как военный, хотя никакого отношения не имеет. Убийца был под наркотой, в состоянии алкогольного опьянения», — утверждала она.

Максим Матерухин и Виталий Кличко

По ее словам, адвокаты обвиняемого Дмитрий Земницкий и Богдан Кушнир, не являясь на заседание, срывали рассмотрение дела, которое уже несколько месяцев практически не двигалось с места.

Мать погибшего Максима, Ирина Матерухина, также отмечала, что семье нужно только справедливое наказание для убийцы сына. Она боялась, что без общественного резонанса дело может быть скомкано, а виновник получит мягкий приговор.

Тогда женщина отмечала, что свидетели едины в своих показаниях, а доказательств достаточно, но защита намеренно затягивает процесс.

Реклама

Мэр Виталий Кличко отреагировал на обращение и выразил семье свои соболезнования и призвал к беспристрастному суду и справедливому приговору, отметив, что такие преступления в тылу особенно возмутительны во время войны.

В социальных сетях украинцы также требовали справедливого суда и сурового наказания для убийцы.

Убийца впервые признал свою вину

Летом, 14 августа 2025 года, к тому времени еще подозреваемый в убийстве, впервые обратился к матери погибшего. Косов сказал, что ему «очень жаль из-за этой ситуации».

Впоследствии, 17 сентября, на суде он признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном.

Реклама

«Мне очень жаль, что так произошло, что человек погиб от действий. Я хочу отметить, что я не готовился к этим преступлениям. Я не имел на это мотивов… Я не мог обратить внимание на то, что такие поступки повлекут за собой такие последствия, от которых погибнет человек. Мне очень жаль, я действительно каюсь, мне тяжело», — высказывался Артем.

Косов утверждал, что не собирался никого убивать, а инцидент стал трагической случайностью. Мужчина отметил, что не готовил преступление, не имел мотива и не предполагал таких последствий своих действий. Он также подчеркнул, что хотя при нем было оружие, он не собирался его применять.

Шевченковский суд вынес приговор Артему Косову

В понедельник, 22 сентября 2025, Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина в фуникулере.

Прокуроры потребовали для обвиняемого Артема Косова пожизненного заключения за умышленное убийство. В то же время, бывший сотрудник Управления государственной охраны признал свою вину в суде и раскаялся, отмечая, что не ожидал таких последствий.

Реклама

Суд признал Косово виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы. По словам свидетеля, мужчину сразу вывели из зала суда, а собравшиеся аплодировали, когда услышали приговор. Кроме того, на Артема Косова возложили обязанность оплатить 40 тысяч гривен судебных издержек.

Дата публикации 16:51, 22.09.25 Количество просмотров 153 Приговор вынесен! Пожизненное за убийство подростка на фуникулере!

Родители убитого Максима остались довольны приговором суда.

«Мы этого очень долго ждали. День, к которому мы так долго шли, настал. Это будет самый лучший подарок завтра Максу на день рождения. Благодарность всем людям, которые нас поддерживали. Всем, кто с нами шел к этому победному концу. Сейчас для меня это как сон, не описать словами. Справедливость наступила», — сказала после заседания мать Максима, Ирина Матерухина, передает BBC.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.