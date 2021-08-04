"Залечил" пациента до смерти: в Запорожской области будут судить врача

"Залечил" пациента до смерти: в Запорожской области будут судить врача

Женщина неправильно поставила диагноз и назначила неправильное лечение.

В Запорожской области на скамье подсудимых оказалась врач-терапевт. Женщина "залечила" пациента до смерти.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

В суд подан обвинительный акт в отношении врача одного из медицинских учреждений Васильевского района, которую обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей.

Следствием установлено, что заведующая терапевтическим отделением коммунальной медицинского учреждения, расположенного в Васильевском районе, неверно установила диагноз 54-летнему пациенту. Врач не проконсультировалась с областными специалистами, когда не смогла самостоятельно выявить причину ухудшения состояния пациента, и выбрала неверную тактику лечения. Из-за этого человек умер.

По факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей и халатного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного, правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК Украины. Сейчас досудебное расследование завершено и дело передано в суд.

Напомним, что в Кременчуге в больнице интенсивного лечения женщине предложили сделать операцию за 40 тысяч гривен. В то же время средства ее следовало уплатить неофициально.

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