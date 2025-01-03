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Залечила младенца до смерти: в Ивано-Франковской области будут судить горе-мать

Залечила младенца до смерти: в Ивано-Франковской области будут судить горе-мать

Фото иллюстрированное / Фото: Credits

Малолетняя дочь женщины с рождения имела заболевание и нуждалась в постоянном стационарном лечении.

В Ивано-Франковской области в суд передали материалы относительно жительницы города Рогатин, которая самостоятельно лечила годовалого ребенка и допустила его смерть.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По информации правоохранителей, женщина ненадлежащим образом ухаживала за своей малолетней дочерью.

Следствие выяснило, что в марте 2024 года женщина отпустила свою несовершеннолетнюю дочь вместе с 16-месячным ребенком к родственникам в Ивано-Франковск, и в дороге ребенок простудился.

"На следующий день состояние ее здоровья существенно ухудшилось. Однако мать не оказала ей надлежащую помощь и не обратилась к медицинским работникам, а занялась ее лечением в домашних условиях, в результате чего через несколько дней девочка умерла. Согласно заключению эксперта, смерть ребенка наступила от коронавирусной болезни, которая осложнилась общей интоксикацией организма", – говорится в сообщении.

Напомним, полиция разыскивает мать, которая оставила новорожденного в сумке на улице в городе Богуславе на Киевщине.

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